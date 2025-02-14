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曾數度與桃園市府隔空交火 交通部今首邀六都開會氣氛曝

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部今天上午邀集六都首長出席「六都道路交通安全座談會」。記者周湘芸／攝影
交通部今天上午邀集六都首長出席「六都道路交通安全座談會」。記者周湘芸／攝影

交通部今天上午邀集六都首長出席「六都道路交通安全座談會」，而桃園市政府先前曾數度為道安數據與交通部隔空交火，今於記者會中被問到雙方是否有特別談到此事，桃園市政府交通局長張新福先是尷尬地笑了笑，交通部長陳世凱接著緩頰，之前邀請桃園來開記者會的部分有小誤解，其實是希望讓各縣市有機會呈現這段時間的努力。

交通部今首度公開邀請六都針對道安議題召開座談會，會中除達成6大共識，地方政府也反應執行面遇到困境。而桃園市政府先前曾數度為道安數據與交通部隔空交火，雙方今公開碰面，現場氣氛也受關注。

陳世凱今先是笑說，「看到張局長笑這麼開心，就知道沒什麼事」他接著說，政府對於道安改善是一體的，交通部、內政部及地方政府要攜手合作，之前邀請桃園來開記者會的部分小誤解，大家都以為是因為數據不佳，其實是希望讓各縣市有機會呈現這段時間的努力，讓民眾知道這個城市有什麼課題、需要如何配合。

交通部長 桃園 記者會

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