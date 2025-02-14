交通部首邀六都開道安座談會 6大共識出爐

為攜手改善道路安全，交通部今天上午邀集六都首長出席「六都道路交通安全座談會」，為交通部首度公開邀請六都針對道安議題召開座談會，會中共達成6大共識，包括以「路口行人安全設施改善」、「減少路側障礙物」、人行道改善長度」及「校園周邊曁行車安全道路」為今年重點績效指標、推動機車至少可行駛2車道等。

交通部長陳世凱表示，今天是上任首次邀集六都召開交通座談會，道路安全實施跟建構需要政府跟民眾合作，除了中央由交通部跟國土署合作，最重要的執行者是地方政府，會中讓地方政府反應執行上遇到的困境，希望由地方角度告訴中央要做什麼改變，另也達到6項共識，除了第一項以外，其他都希望地方政府在養護道路的過程中，陸續在這2、3年完成，且這些共識也同樣都適用全台縣市。

陳世凱說，此次達成共識包括第一、「永續提升人行安全計畫」確定以「路口行人安全設施改善」、「減少路側障礙物」、人行道改善長度」及「校園周邊曁行車安全道路」等4項為今年重點績效指標；第二、針對道路交通標誌標線號誌設置參考指引18種交叉路口，交通部將加強辦理教育訓練，六都同意優先將重要路口或易肇口納入辦理地點。

第三、縣市檢視道路安全及運行效率，推動機車至少可行駛2車道，兼顧機車行車路權及安全；第四、推動路口停止線與行穿線淨距修正為2至3公尺，另就既有道路，將以淨距未達1公尺路口優先改善。第五、強化路口行人穿越道照明，對於照明不佳路口於年底提出改善計畫，另參考公路局辦理路口改為白光試辦計畫。第六、直轄市將配合協助交通部推動汽車隔熱紙透光率改善，提升助益行車安全。

對於推動機車至少可行駛2車道是否代表取消兩段式左轉？陳世凱表示，每名民眾或地方政府對兩段式左轉的感受都不同，有些人甚至覺得兩段式左轉更安全，且不同路口有不同樣態，很多地方現針對較不危險路段已沒有強制兩段式左轉。

至於是否訂定績效目標？陳世凱表示，各地方在整體量能都積極努力，相信地方不會刻意做慢，今天達成結論就會積極快速進行，設定目標是一回事，大家都希望把量能做到最大，這是大家共識。

陳世凱說，道路安全改善不是一蹴可幾，需要很長時間，像是韓國經過30年、日本經過50年才改變，而台灣正從車本思考轉為人本思考，這幾年中央及地方努力改善行的安全，已經有一定成效，去年數字雖然沒有快速下降，但趨勢已經漸漸變好，去年減少99人交通死亡，幫助了99個家庭及人命，但面對人命一定要謙卑，即便去年有一定成果，但還是不夠滿意。

陳世凱也說，今天會中感謝地方政府每天兢兢業業守護市民安全，今天是首次會議，但不會是最後一次，之後會常聚在一起，其他縣市也會陸續邀集，對民眾在乎的事情形成共識，並在地方落實。另外，他也說，今天會中地方政府有針對交通部每月道安數據的認定進行討論，有要改變或增加資訊的地方，未來會進行改善。