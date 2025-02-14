新光三越氣爆恐釀PTSD！醫建議「先收驚」有助轉移焦點

新光三越台中店12樓美食街昨天中午發生氣爆，已釀4人死亡，37人輕重傷，社群媒體上也有許多民眾驚慌逃竄的影片流出。精神科醫師提醒，遇此類重大事件，初期心有餘悸是正常現象，可透過民俗信仰的「收驚」轉移焦點，若超過1個月焦慮、自責等症狀未緩解，或出現輕微解離情況，建議盡快就醫。

林口長庚醫院精神科主治醫師張家銘表示，民眾在現場目堵可能威脅生命的事件，一定會留下心理陰影，但重擊程度因遭受事件的遠近而異，直接被氣暴波及受傷，或在氣爆時人在百貨中被迫竄逃者，後續影響較大，深陷負面思緒的時間也會較長，從旁經過或經轉述、媒體報導得知者，影響程度較小。

張家銘表示，事件剛發生時，心理受到影響是正常現象，民俗信仰「收驚」即是協助轉移焦點的方式之一，可藉由儀式過程達到安撫作用，減少民眾心中的不安感受，也能轉移焦點，讓民眾知道事件已過、威脅不再，可慢慢放鬆，回歸現實生活，建議民眾不妨嘗試求個心安，若事發後一個月，仍持續出現症狀再就醫。

重大事件過後，容易出現創傷後症候群，且往往多年難以平復。家住高雄的李小姐表示，多年前高雄氣爆發生時，學校就在事發地點附近，因此停課，許多同學家中因供水系統損壞，不能洗澡向住家離爆炸區域較遠的她求助，看到台中氣爆事件，仍心有餘悸，心中浮現高雄氣爆後滿目瘡痍的場景。

張家銘說，創傷後壓力症候群定義是重大事件發生後1個月無法好轉，其主要症狀有四，一是事發現場與感覺不斷重複，有病人甚至一閉眼就想到爆炸畫面，做夢也常夢到；二是容易出現負面情緒，也常合併自責想法，怪罪自己沒有設法避免災害；三是不敢從事類似事件，例如車禍受害者不敢再騎車上路，本次氣爆則可能讓民眾不敢再去美食街；四是過度警覺，無法放鬆，隨時呈現準備逃跑狀況。

「嚴重時，病人會出現急性壓力症狀，甚至神情恍惚、注意力不集中等輕微解離反應。」張家銘說，若出現此類「三魂七魄少了一魄」的症狀表現，建議盡快就醫，愈早處理愈能減少處傷後壓力症候群的影響，不過，在事發初期，仍見民眾慢慢放鬆，將不安感受視為正常，並告訴自己類似爆炸事件鮮少重複發生，轉移焦點回到現實生活。