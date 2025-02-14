影／犯太歲？台中新光三越陷氣爆 高雄新光三越「米奇主廚」鬧場

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聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄新光三越地下一樓驚現老鼠爬上桌。圖／取自Threads
高雄新光三越地下一樓驚現老鼠爬上桌。圖／取自Threads

台中新光三越昨發生氣爆釀嚴重死傷，截至目前累計4死34傷，成史上最嚴重的工安意外，不料一波未平一波又起，有網友在社群平台驚爆高雄新光三越地下一樓美食街老鼠爬上桌，嚇得跳開，有人留言表示「看來今年新光三越犯太歲」。衛生局今天派員稽查。

台中新光三越氣爆震驚全台，11、12樓高樓層爆破場面太過震撼，還躍上國際媒體版面，多家外媒大篇幅報導這起氣爆事件，大家還沒從驚嚇中平復，昨天又有網友在Threads上傳一條影片，只見一隻老鼠在桌上竄來竄去，工作人員徒手捕捉老鼠。

網友貼文提到「在新光三越吃飯吃到一半，遇到老鼠，還爬上書包，辛苦了抓老鼠的工作人員」，引來網友留言調侃「主廚來了」、「主廚出來巡場了」，也有人幫員工說話「工作人員還要抓米奇，辛苦了」。

影片曝光後，更多網友聯想台中氣爆事件留言問「台中新光三越？相信被爆死了」，原PO趕緊回覆「高雄新光三越」。由於新光三越正陷入氣爆事件風暴中，不少人看完影片直呼「今年新光三越犯太歲」。

業者今天上午在貼文留言向PO表示，對於當天的狀況造成困擾，深感抱歉，關於此事件已經在第一時間關心處理，並允諾會妥善處理後續事宜。

衛生局今天派員到場稽查，並未發現老鼠等病媒蹤跡，業者已坦承影片內容屬實，依高雄市公共飲食場所衛生管理辦法第8條暨食品安全衛生管理法第47條規定裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

另，作業場所未保持清潔、冷藏食材未覆蓋、作業區紙箱未移除、食品容器未離地存放等缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，將依食品衛生管理法第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局呼籲，餐飲業者應設置有效防止病媒侵入設施，落實防鼠3不措施，不讓鼠來丶不讓鼠吃丶不要鼠住。廚餘也應妥善處理加蓋，落實環境整頓，避免孳生鼠媒。

高市衛生局派員到高雄新光三越稽查。圖／衛生局提供
高市衛生局派員到高雄新光三越稽查。圖／衛生局提供
高雄新光三越地下一樓驚現老鼠爬上桌。圖／取自Threads
高雄新光三越地下一樓驚現老鼠爬上桌。圖／取自Threads
高市衛生局派員到高雄新光三越稽查。圖／衛生局提供
高市衛生局派員到高雄新光三越稽查。圖／衛生局提供

台中市 新光三越氣爆

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