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流感恐燒到3月 疾管署延長擴大使用公費藥劑至3月15日

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署公布，延長抗病毒用藥使用，有類流感症狀，且家人、同事、同班同學有類流感發病者，即起至今年三月十五日，不需要快篩即可使用公費藥劑。 圖／疾管署提供
疾管署公布，延長抗病毒用藥使用，有類流感症狀，且家人、同事、同班同學有類流感發病者，即起至今年三月十五日，不需要快篩即可使用公費藥劑。 圖／疾管署提供

流感疫情處在高點，流感重症通報數高於前4個流感季，死亡病例更是10年最多。疾管署今天公布，延長擴大抗病毒用藥使用，疾管署發言人曾淑慧指出，疫情預估延續至3月，因此有類流感症狀，且家人、同事、同班同學有類流感發病者，不需要快篩即可使用公費藥劑，期限從原本的二月廿八日延長至三月十五日。

近期因元宵燈節活動、學校開學及氣溫下降等因素，預估流感疫情將延續至今年3月，因此，疾管署延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，有類流感症狀，且家人、同事、同班同學有類流感發病者的適用期限至今年3月15日止。目前公費藥劑儲備量約200多萬人份，每周使用約3、4萬人份，數量充足。

曾淑慧提醒，醫師如遇有就醫的類流感病人，請加強詢問病患相關疾病史，如重大傷病或慢性病等，並依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件，倘經判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機，維護民眾健康。

上個流感季因為夏季流感延續，擴大公費藥劑期間從2022年12月至2024年4月，長達17個月，為追平歷年最高紀錄，另一次為2012年至2014年。曾淑慧表示，今年目前評估疫情會持續到3月，本周已經出現下降趨勢，但還需要再觀察幾天才會較確認。

曾淑慧表示，民眾如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請盡速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症發生風險。如有類流感症狀，應就近就醫並充分休息，待痊癒後再上班、上學，以免病毒於同儕間傳播造成疫情發生。

疫情 疾管署 類流感

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