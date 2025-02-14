新光三越氣爆民眾不敢逛百貨公司 心理師五字訣安心

台中新光三越百貨氣爆，釀成重大傷亡。除傷者、家屬、參與救援的消防人員及醫護人員，心理都遭遇衝擊，就連看到氣爆畫面的民眾，也擔心以後到百貨公司是否安全，產生焦慮反應。

衛福部南投醫院心理師張瑋哲說，親身經歷過或目睹重大事故的民眾，可能會因此處於不好的回憶中，進而產生情緒壓力，擔憂再次發生其他公安意外、認為出門不安全、整日焦慮不安，他鼓勵民眾可以善用災難心理學的「安、靜、能、繫、望」五字訣，來面對不安的心情：

一、安：維持身心安全，避免出入風險環境、減少接觸令人不安的報導與影片。

二、靜：保持內心平靜、穩定，透過伸展、喝熱飲、或習慣的舒壓、放鬆活動。

三、能：建立自我效能，該做什麼就做什麼，工作、家庭照常過，找回生活主控感。

四、繫：與同事、親友聯繫，彼此互相支持、身邊有人照應。暫且不宜反覆詳細的再討論相關事件細節，減少觸發更多不安。

五、望：關注正面消息、提升希望感受，體會災難中人間溫情、復原工程進展、越來越好。

張瑋哲說，意外事故不期而至，在災難中先將自己穩定下來，和親友同事也練習平復情緒，漸漸社會就不再充斥恐慌。若仍持續出現強烈的負面情緒，進一步影響到日常生活時，可尋求專業管道協助，接受心理諮商。