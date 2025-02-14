中南部擴散稍差 高屏馬祖金門空氣品質亮橘燈

中國河南省一名才出生52天的嬰兒，因為阿嬤日日餵他喝蜂蜜水，導致他嚴重腹脹、呼吸困難，送醫後甚至一度命危，經檢查發現可能是肉毒桿菌中毒。「傑登醫師」在臉書呼籲，包括蜂蜜水在內的共4種食物，即使煮過，也不該給小孩吃。

2025-02-14 09:47