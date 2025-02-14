快訊

逛街遇新光三越氣爆…彰基護理師情侶檔急診魂上身 熱血搶救傷患

深耕基層或布局中央？ 陳其邁「邁盟」人馬漸浮出檯面

飛日本查大S死因？張蘭疑隔空嗆聲S媽：要準備彈藥

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣燈會不只傳統創新燈飾 「這區」體驗濃厚國際燈區

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
2025台灣燈會其中位於機捷A19站「光的遊戲場」展區自2月7日即先行試營運，展區內的「城市聚光燈」燈區，「福道」彷彿即將起飛的紙飛機，印有6國地圖和出入境章，乘載著幸福的祝願、順遂的旅程。圖／客家局提供
2025台灣燈會其中位於機捷A19站「光的遊戲場」展區自2月7日即先行試營運，展區內的「城市聚光燈」燈區，「福道」彷彿即將起飛的紙飛機，印有6國地圖和出入境章，乘載著幸福的祝願、順遂的旅程。圖／客家局提供

2025台灣燈會在桃園分為2大展區，其中位於機捷A19站「光的遊戲場」展區自2月7日即先行試營運，展區內的「城市聚光燈」燈區，以客家、原住民、新住民、閩南、眷村等多元族群為主題，展出富含不同文化意象的燈飾作品，而2月15日即設定為新住民主題日，將邀請在地新住民團體及國際團隊於機捷A18站「主燈展演場」展區主舞台演出。

燈區內的新住民燈組，像是作品「福道」係由新住民藝術家Margot Guillemot（莫珊嵐）及邱杰森共同創作，並與其教授的國際學生們合力完成。該作品以紙飛機為外型，其上印有亞洲不同國家的地圖和出入境章，並搭配該國文字的簡短祝福語；從遠處觀看，彷彿一架架即將飛起的飛機，象徵著幸福的祝願、順遂的旅程，及文化之間的團結與連結。

作品「時光舞者」則以越南傳統的斗笠舞為題，藝術家將舞蹈動作拆解成連續圖像，在光線交錯引導下，使平面的人形頓時靈動起來，呈現出越南女性的溫婉柔情及其舞蹈獨有的形象。作品「神話之島‧落葉成山」以葉子為底座造型，上方承載著一座象徵台灣的島嶼，並以泰國神話中的納迦和迦樓羅為主題，透過藝術家手繪視覺圖像再製成立體燈飾，藉此向來自泰國的朋友致敬，也展現台灣的多元包容精神。

展區中也有以印尼文化為題的作品「榮耀印尼—大鵬金翅鳥」，以融合印尼特有的蠟染紋路裝飾於底座，金翅鳥展翅於山形土地，象徵無論身處印尼或台灣，都可以將彼此文化交織融合，悠遊於新天地。

除了燈飾作品外，燈區服務台現場還有通譯人員提供越、印、泰、菲及緬等語言服務，2月15日即設定為新住民主題日，將邀請在地新住民團體及國際團隊於機捷A18站「主燈展演場」展區主舞台演出。

2025台灣燈會其中位於機捷A19站「光的遊戲場」展區自2月7日即先行試營運，展區內的「城市聚光燈」燈區，「時光舞者」將越南斗笠舞動作拆解，燈光隨著音樂動態變化，呈現舞蹈律動意象。圖／客家局提供
2025台灣燈會其中位於機捷A19站「光的遊戲場」展區自2月7日即先行試營運，展區內的「城市聚光燈」燈區，「時光舞者」將越南斗笠舞動作拆解，燈光隨著音樂動態變化，呈現舞蹈律動意象。圖／客家局提供
2025台灣燈會其中位於機捷A19站「光的遊戲場」展區自2月7日即先行試營運，展區內的「城市聚光燈」燈區，「神話之島‧落葉成山」，手繪創作泰國納迦和迦樓羅神話的視覺圖像，以細緻工法鏤空呈現。圖／客家局提供
2025台灣燈會其中位於機捷A19站「光的遊戲場」展區自2月7日即先行試營運，展區內的「城市聚光燈」燈區，「神話之島‧落葉成山」，手繪創作泰國納迦和迦樓羅神話的視覺圖像，以細緻工法鏤空呈現。圖／客家局提供
2025台灣燈會其中位於機捷A19站「光的遊戲場」展區自2月7日即先行試營運，展區內的「城市聚光燈」燈區，「榮耀印尼—大鵬金翅鳥」，底座以印尼蠟染紋路繪製印尼地圖，金翅鳥展翅於新天地之上，象徵著無論是在印尼或台灣，彼此的文化交織融合。圖／客家局提供
2025台灣燈會其中位於機捷A19站「光的遊戲場」展區自2月7日即先行試營運，展區內的「城市聚光燈」燈區，「榮耀印尼—大鵬金翅鳥」，底座以印尼蠟染紋路繪製印尼地圖，金翅鳥展翅於新天地之上，象徵著無論是在印尼或台灣，彼此的文化交織融合。圖／客家局提供

印尼 新住民 藝術家

延伸閱讀

2025台灣燈會隱藏版限量紀念小物 每日限量發送

勞動部預告 新住民納「就服法」特定對象

服務基隆新住民 民進黨主委林明智：在地深耕超過10年

基隆7區都有國民黨議員設服務站 服務新住民省時又便利

相關新聞

交通部首邀六都開道安座談會 6大共識出爐

為攜手改善道路安全，交通部今天上午邀集六都首長出席「六都道路交通安全座談會」，為交通部首度公開邀請六都針對道安議題召開座...

地球發燒！ 最熱的1月 鄭明典：很難預期2025年會是平靜的一年

最熱的1月。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，2025年1月，台灣偏冷，算很顯著的偏冷。但是從全球平均氣溫來看，剛過去...

阿嬤日餵嬰喝蜂蜜水 兒醫：這4種食物即便煮過也不該給小孩吃

中國河南省一名才出生52天的嬰兒，因為阿嬤日日餵他喝蜂蜜水，導致他嚴重腹脹、呼吸困難，送醫後甚至一度命危，經檢查發現可能是肉毒桿菌中毒。「傑登醫師」在臉書呼籲，包括蜂蜜水在內的共4種食物，即使煮過，也不該給小孩吃。

短期氣候趨勢這時回暖 賈新興：下周五不排除再有寒流

周末零星雨，留意下周五冷空氣強度。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsi...

曾數度與桃園市府隔空交火 交通部今首邀六都開會氣氛曝

交通部今天上午邀集六都首長出席「六都道路交通安全座談會」，而桃園市政府先前曾數度為道安數據與交通部隔空交火，今於記者會中...

新光三越氣爆恐釀PTSD！醫建議「先收驚」有助轉移焦點

新光三越台中店12樓美食街昨天中午發生氣爆，已釀4人死亡，37人輕重傷，社群媒體上也有許多民眾驚慌逃竄的影片流出。精神科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。