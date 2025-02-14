台灣燈會不只傳統創新燈飾 「這區」體驗濃厚國際燈區

2025台灣燈會在桃園分為2大展區，其中位於機捷A19站「光的遊戲場」展區自2月7日即先行試營運，展區內的「城市聚光燈」燈區，以客家、原住民、新住民、閩南、眷村等多元族群為主題，展出富含不同文化意象的燈飾作品，而2月15日即設定為新住民主題日，將邀請在地新住民團體及國際團隊於機捷A18站「主燈展演場」展區主舞台演出。

燈區內的新住民燈組，像是作品「福道」係由新住民藝術家Margot Guillemot（莫珊嵐）及邱杰森共同創作，並與其教授的國際學生們合力完成。該作品以紙飛機為外型，其上印有亞洲不同國家的地圖和出入境章，並搭配該國文字的簡短祝福語；從遠處觀看，彷彿一架架即將飛起的飛機，象徵著幸福的祝願、順遂的旅程，及文化之間的團結與連結。

作品「時光舞者」則以越南傳統的斗笠舞為題，藝術家將舞蹈動作拆解成連續圖像，在光線交錯引導下，使平面的人形頓時靈動起來，呈現出越南女性的溫婉柔情及其舞蹈獨有的形象。作品「神話之島‧落葉成山」以葉子為底座造型，上方承載著一座象徵台灣的島嶼，並以泰國神話中的納迦和迦樓羅為主題，透過藝術家手繪視覺圖像再製成立體燈飾，藉此向來自泰國的朋友致敬，也展現台灣的多元包容精神。

展區中也有以印尼文化為題的作品「榮耀印尼—大鵬金翅鳥」，以融合印尼特有的蠟染紋路裝飾於底座，金翅鳥展翅於山形土地，象徵無論身處印尼或台灣，都可以將彼此文化交織融合，悠遊於新天地。