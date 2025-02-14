中華郵政啟用首間24小時「i郵箱寄取店」 年底前達百處

為滿足民眾多元用郵需求，中華郵政公司今在台北青田郵局啟用首間「i郵箱寄取店」，結合新一代i郵箱、ATM、補摺機及郵政專用信箱等設施，打造全自助用郵環境，提供24小時郵儲整合服務，預計今年底前達到100處。

中華郵政公司表示，i郵箱寄取店有3個關鍵特色，第一擴充儲格數量，提升消費者寄取貨便利性；第二新增包裹寄件櫃，打破單一儲格限制，同時優化使用流程，提供特約戶更快速的連續寄件服務；第三突破營業時間限制，實現全天24小時的無人自助用郵服務，民眾可以隨時寄取件。此外，從i郵箱寄件，相較於至郵局窗口資費優惠10元以上。