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中華郵政啟用首間24小時「i郵箱寄取店」 年底前達百處

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中華郵政公司今在台北青田郵局啟用首間「i郵箱寄取店」。圖／中華郵政公司提供
中華郵政公司今在台北青田郵局啟用首間「i郵箱寄取店」。圖／中華郵政公司提供

為滿足民眾多元用郵需求，中華郵政公司今在台北青田郵局啟用首間「i郵箱寄取店」，結合新一代i郵箱、ATM、補摺機及郵政專用信箱等設施，打造全自助用郵環境，提供24小時郵儲整合服務，預計今年底前達到100處。

中華郵政公司表示，i郵箱寄取店有3個關鍵特色，第一擴充儲格數量，提升消費者寄取貨便利性；第二新增包裹寄件櫃，打破單一儲格限制，同時優化使用流程，提供特約戶更快速的連續寄件服務；第三突破營業時間限制，實現全天24小時的無人自助用郵服務，民眾可以隨時寄取件。此外，從i郵箱寄件，相較於至郵局窗口資費優惠10元以上。

中華郵政公司指出，「i郵箱寄取店」以全新概念的用郵空間，逐步拓展數位用郵網絡，將自3月20日起新增桃園國際路、台中向上、嘉義玉山及台南善化郵局等4處，預計於6月30日前新增20處、12月31日前新增75處，今年底前共完成100處建置。

中華郵政公司今在台北青田郵局啟用首間「i郵箱寄取店」。圖／中華郵政公司提供
中華郵政公司今在台北青田郵局啟用首間「i郵箱寄取店」。圖／中華郵政公司提供

中華郵政 嘉義 郵局

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