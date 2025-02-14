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今氣溫回升明天更溫暖 周日冷氣團再襲、一路凍到下周二

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天開始冷空氣逐漸減弱，各地高溫可能回升到20至22度，明天溫度進一步回升。本報資料照片
今天開始冷空氣逐漸減弱，各地高溫可能回升到20至22度，明天溫度進一步回升。本報資料照片

把握今明回暖好天氣，周日又要轉冷了。中央氣象署技正林秉煜表示，今天開始冷空氣逐漸減弱，各地高溫可能回升到20至22度，明天溫度進一步回升。下一波冷空氣預計在周日報到，屆時包括中部以北、東北部、東部溫度明顯下降，南部地區周日晚上也會開始轉涼冷，將影響到下周二，這段時間各地相對偏涼冷。下周三開始冷空氣雖然減弱，但溫度並沒有明顯回升。

他說，現在台灣附近雲量偏多，降雨情況有所緩和，目前降雨主要分布在中南部和迎風面地區，中南部降雨比較廣，尤其高屏、恆春半島相對比較多一點，迎風面降雨則比較零星。隨著水氣逐漸南壓、東移之後，下半天之後降雨會進一步緩和下來，範圍也會縮小，晚上降雨轉為偏零星。

降雨趨勢，林秉煜表示，明天東半部零星降雨，不過，明晚有鋒面在台灣上空生成，周日白天之後逐漸通過，所以新竹以北明晚開始轉為局部降雨。周日鋒面通過、大陸冷氣團逐漸南下，新竹以北、東半部、恆春半島有局部降雨。

林秉煜表示，這段期間要注意溫度回升、降雨趨緩，今晚到明天清晨西半部、金馬都要注意霧和低雲影響能見度；尤其明天白天到周日清晨，包括北部地區、基隆北海岸容易有霧或低雲，交通往返注意濃霧造成的影響。

林秉煜說，下周一至下周四整體降雨情況偏向東半部和北海岸地區，降雨機率相對比較高。下周二西半部山區降雨機率相對比下周一明顯多一些。所以下周二如果溫度配合，中部以北3500公尺以上高山也不排除有降雪機率。下周三、下周四東半部、北海岸降雨機率相對比較高，下周四水氣稍微增加一點點，大台北地區會有局部雨發生情形。

溫度趨勢，林秉煜表示，溫度回升明顯是在今明兩天，感受溫暖，早晚還是稍涼。今天各地低溫13至17度左右，高溫可以來到20至22度。明天溫度會再進一步回升，北部、中部、南部明天高溫可以來到24至26度左右。不過，周日冷空氣逐漸南下，首當其衝的北台灣溫度開始明顯下降，溫度和前一天高溫降幅可以來到5至7度左右，明顯轉涼、轉冷。

林秉煜表示，周日中南部和花蓮溫度也會略為下降，南部地區周日白天高溫持平，甚至微幅回升，代表冷空氣還沒有影響到南台灣。要到周日晚上，南台灣溫度才會有明顯下降情形。預估各地低溫可以來到14至18度左右，明顯偏涼冷。冷空氣減弱要等到下周三，白天之後減弱一點點，不過溫度回升沒有太明顯。

下周五還有另一波冷空氣，林秉煜表示，溫度會有再下降情形，但冷空氣強度還要再觀察。

未來1周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來1周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
今天至周末降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
今天至周末降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

低溫 冷氣團 高溫

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