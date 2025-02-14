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中興保全科技提醒 氣體偵測預警可降低意外發生風險

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
中興保全科技呼籲大眾重視居家安全，並透過科技防災提前預警，中保無限+的智慧防災服務系統，能夠在瓦斯濃度異常時，即時透過手機APP推播提醒用戶。業者提供
中興保全科技呼籲大眾重視居家安全，並透過科技防災提前預警，中保無限+的智慧防災服務系統，能夠在瓦斯濃度異常時，即時透過手機APP推播提醒用戶。業者提供

瓦斯外洩可能造成氣爆議題再度受到重視，如何預防成為最新的議題，中興保全科技（9917）表示，瓦斯與一氧化碳等危險氣體的管理與監控至關重要，稍有不慎即可能引發嚴重災害，善用AI來監控降低傷害會是最好的預防方式。

針對台中市新光三越百貨發生一起嚴重大氣爆事件，造成多人受傷及財產損失，在這起事件發生後，許多民眾也相當關注如何有效預防類似意外。中興保全科技呼籲大眾要重視居家安全，並透過科技防災提前預警。中保無限+的智慧防災服務系統，能夠在瓦斯濃度異常時，即時透過手機APP推播提醒用戶，並同步連動瓦斯遮斷閥、一氧化碳偵測器等設備，迅速將危機解除，避免災害擴大。

專家指出，一般會引起爆炸的瓦斯濃度在5萬至15萬ppm之間，但中保無限+的瓦斯偵測器在濃度達到1萬ppm時就會發出警報，遠低於爆炸臨界值，能夠提前預警，避免災害發生。

中保無限+智慧防災服務不僅能即時監控居家環境，還能透過APP遠端操控。當偵測到瓦斯濃度過高時，系統會自動關閉瓦斯遮斷閥，並發送推播通知至用戶手機。即使外出時，用戶也能透過APP遠端關閉家中瓦斯，確保居家安全。此外，系統還包含無線熱感知器、無線煙霧感知器等設備，全面守護家庭安全。

此外，在使用熱水器時，需特別注意保持通風良好，中保無限＋系統配備的一氧化碳監測儀能在檢測到濃度達50至300ppm時，自動啟動連續排風裝置，將一氧化碳排出室外，並可將其導入市政排氣系統，從而有效降低一氧化碳中毒的風險。

中保無限+也希望透過智慧防災服務，幫助更多家庭遠離危險，降低意外，並呼籲社會大眾，應定期檢查家中瓦斯管線及相關設備，並考慮導入智慧防災系統，透過科技手段提前預警，降低災害發生的可能性。唯有提高警覺，才能確保家人與財產的安全。

中保無限＋氣體偵測可提早預警降低意外。業者提供　
中保無限＋氣體偵測可提早預警降低意外。業者提供　

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