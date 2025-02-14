川普上台金飾飆漲加重新人結婚負擔 職業媒婆租借偽金飾大受歡迎

美國總統川普上台，國際投資避險首選黃金，推升國內金飾價格居高不下，每錢漲破萬元，新人訂婚穿金戴銀準備金飾，花費逾20萬元，加重新人經濟負擔，結婚成家壓力大，嘉義職業媒人婆黃淑晴提供幾可亂真的「偽金飾租借」服務，大受新人歡迎。

黃淑晴說，去年推出偽金飾租借受歡迎，新人約7成來租借，不是說新人及父母買不起金飾，而是覺得只在訂婚或結婚，戴金飾1、2天，平時不太會戴金飾新人，實在有點可惜，訂婚結婚儀式結束後，這些金飾就會收起來，放在衣櫃中，不符合經濟效益。

她表示，用偽金飾仍保有訂婚、結婚民俗儀式感，還為新人及父母省下大筆開銷，訂婚結婚穿金戴銀儀式，是祝福新人幸福富足，現在年輕人辛苦賺錢存錢，結婚成家不容易，偽金飾由廠商製作，幾可亂真，購買與租借價差百倍。

家長不如把這買金飾的錢，送給新人當成家基金，所以她應眾多新人跟主婚人的要求，準備了幾可亂真的「偽金飾租借」，若新人需要真金的金飾租借，也有代客跟銀樓租借，但費用較高。