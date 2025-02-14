75歲婦照顧生病丈夫「壓力山大」 昏倒檢出罹患心碎症候群

75歲婦人的丈夫跌倒住院，照顧另一半讓她壓力大如山壓頂，日前在家中突然昏倒，立即送往衛福部桃園醫院，急診部安排心導管檢查，發現心臟竟如章魚壺般變形，隨後轉至加護病房，期間恢復良好，6天後康復出院。

衛福部桃園醫院主醫師林昕緯表示， 「章魚壺心肌症」（Takotsubo Cardiomyopathy），俗稱為心碎症候群，是一種因極度心理或生理壓力引發的心臟病。當遭遇重大壓力時，體內會釋放大量兒茶酚胺等激素，這些物質會刺激心臟，使心臟暫時失去部分功能，導致左心室收縮時的形狀看起來像是日本漁夫在捕捉章魚時用的「章魚壺」陷阱一樣。

林昕緯說，臨床研究發現，心碎症候群好發於停經後的婦女，與有焦慮憂鬱症者、頭部外傷及癲癇病史者，症狀表現與心肌梗塞相似，包括常見的胸痛、呼吸困難、頭暈等。心導管和左心室血管攝影是診斷的黃金標準，須先排除急性心肌梗塞，也可以評估左心室室壁收縮模式。但心導管檢查卻顯示冠狀動脈無阻塞，這時就需懷疑心碎症候群。

林昕緯指出，心碎症候群是一個相對預後良好的疾病，死亡率不到5%，患者通常會自己慢慢恢復左心室的收縮功能，大多數患者在數週內可恢復健康，但若同時併發心因性休克或心律不整，則預後會較差。提醒若在遭遇重大壓力事件後，出現上述症狀，應盡速就醫，若延誤治療，可能導致心臟衰竭甚至死亡。

部桃內科加護病房護理長程盈溎提醒，預防心碎症候群，最重要的就是學會紓壓，呼籲民眾關注心理健康，重視壓力管理，當壓力過大時，可以尋求心理諮詢或參與團體活動，讓心情平靜下來。此外，保持規律的生活習慣、均衡飲食、適度運動，也有助於降低罹患心碎症候群的風險。