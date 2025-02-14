內科OHCA暴增 醫示警「大白肺常昏睡」：快樂低血氧並非新冠才有
近日因入冬最強寒流襲台，2月1日至8日，國內已有415人非創傷OHCA（到院前心肺功能停止），且已連續6天每天超過50人猝死，醫師蘇一峰透過臉書示警，指出「快樂低血氧」其實並非是新冠才有的現象，血氧只有80卻不會喘的病人其實很多，若是大白肺則常用昏睡來表現，連日來的低溫不只會加重心肺衰竭，還會讓加重沉默低血氧，同時讓血色素不易釋放氧氣，讓組織更易缺氧，在缺氧一段時間後，心跳就會停止，不可不慎。
蘇一峰舉出一名住在安養院的失智老人，突然嗜睡、呼吸微弱，在送醫後才發現X光是「大白肺」，血氧只有70%，體溫更只有32度，在緊急插管後心跳停止，進行急救CPR，該名患者在檢查後未發現有新冠或流感；讓他表示沉默低血氧（快樂低血氧），其實並非是新冠才有的現象，在一般的大白肺也可看到。
而失智中風的長者也很容易沉默低血氧，因為腦部受傷與神經退化，在明明缺氧卻又不會表現出血氧有症狀。他表示，血氧只有80卻不會喘的病人其實為數很多，若是大白肺具常用昏睡來表現，低溫不只會加重心肺衰竭，還會讓沉默低血氧加重，同時也會讓血色素不容易釋放氧氣，讓組織更容易缺氧，人體在缺氧傷害一段時間後，就會心跳停止。
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