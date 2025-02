內科OHCA暴增 醫示警「大白肺常昏睡」：快樂低血氧並非新冠才有

真的被外媒說中了!蘋果(Apple)執行長庫克(Tim Cook)今天在社群平台X上預告將在美西時間2月19日舉行蘋果發表會,他還暗示「準備好迎接家庭的新成員(Get ready to meet the newest member of the family)」,更讓人期待除了iPhone SE 4之外是否還有新裝置誕生,聯合新聞網《科技玩家》整理首場2025蘋果發表會可能會出現的新品內容懶人包。

2025-02-14 10:42