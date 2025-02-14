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阿嬤日餵嬰喝蜂蜜水 兒醫：這4種食物即便煮過也不該給小孩吃

聯合新聞網／ 綜合報導
中國河南省一名才出生52天的嬰兒，因為阿嬤餵他喝蜂蜜水，導致他一度命危，經檢查發現可能是肉毒桿菌中毒。「傑登醫師」呼籲，包括蜂蜜水在內的共4種食物，即使煮過也不該給小孩吃。示意圖／ingimage
中國河南省一名才出生52天的嬰兒，因為阿嬤餵他喝蜂蜜水，導致他一度命危，經檢查發現可能是肉毒桿菌中毒。「傑登醫師」呼籲，包括蜂蜜水在內的共4種食物，即使煮過也不該給小孩吃。示意圖／ingimage

中國河南省一名才出生52天的嬰兒，因為阿嬤日日餵他喝蜂蜜水，導致他嚴重腹脹、呼吸困難，送醫後甚至一度命危，經檢查發現可能是肉毒桿菌中毒。「傑登醫師」在臉書呼籲，包括蜂蜜水在內的共4種食物，即使煮過，也不該給小孩吃。

​「傑登醫師」說，雖然高溫煮沸可以去除大部分細菌或病毒，但有些食物即使煮過，對小朋友來說仍然不安全，家長需特別注意，包括「銀杏果（白果）」、「含酒精料理」、「蜂蜜」，及「未保存好的食物」，即使加熱煮過，也不能給小孩食用。

以「銀杏果（白果）」來說，「傑登醫師」表示，因為銀杏果含有天然毒素，如銀杏酸、氰化物及4-甲氧基吡啶，這些成份可能引發小孩噁心、嘔吐、腹痛，甚至抽搐，雖然經由烹煮可降低毒性，但仍無法完全消除。成人一次食用10至50顆煮熟的白果就可能會中毒，兒童的耐受劑量更低，少量即可能中毒。

第二則是諸如像薑母鴨、羊肉爐之類的「含酒精料理」。「傑登醫師」解釋，酒精即使煮過也不會完全消失，若是快炒約2到3分鐘，酒精的殘留量約在75%至85%，若是燉煮約2小時，酒精的殘留量約在5%-10%，燉煮2小時能有效揮發大部分酒精，但湯汁或醬汁中仍可能殘留少量酒精，建議18歲以下的兒童(或青少年)，避免食用含酒精料理。

再則就是看似無害的蜂蜜。「傑登醫師」解釋，蜂蜜可能含有肉毒桿菌孢子，且這些孢子耐高溫，嬰兒的腸道無法抵抗，食用後可能引發肌肉無力、呼吸困難，甚至危及生命，1歲以下的寶寶，無論是生蜂蜜還是煮過的蜂蜜，皆不適合食用。

最後則是未保存好的食物。「傑登醫師」提醒，食物放在室溫下太久，可能會孳生各種細菌和黴菌，尤其像粿條、濕米粉或黑木耳，甚至還可能產生米酵菌酸毒素，就像之前的寶林茶室事件，加熱也不一定能去除毒素，大人和小孩都應避免食用未保存好的食物。

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