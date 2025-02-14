西洋情人節好孤單？上班族「過節孤獨指數」66.8分

14日是西洋情人節，又適逢周五，沒有男女朋友的上班族今天又有何計畫呢？根據yes123今發布的調查顯示，其中有37.1%的人，選擇「在家看電視」；或是「找單身的朋友聚餐或開趴」（34.2%）、「上網找人聊天」（32.1%）；也有人想要「運動」（30%）、「準備跟曖昧、心儀對象告白」（25.8%）。

其他單身過節的計畫，又分別有：「在家看書、聽音樂」（22.9%）、「參加聯誼活動，認識新朋友」（20.8%）、「逛街購物」（15.8%），以及「在公司加班」（13.3%）、「自己吃大餐、看夜景」（10.4%）。

此外，調查還顯示，對於自己沒有另一半，在可複選狀況下，自認主要有以下這些原因：「交友範圍狹隘」（73.1%）、「覺得自己的收入不夠好」（50.6%）、「覺得自己的外表不夠好」（44.8%），以及「宅男宅女性格，不愛交際應酬」（35.6%）、「工作時間太長、工作太忙」（27.7%）。

其他單身的主因，又分別為：「喜歡一個人自由自在的生活」（23.1%）、「對另一半的條件要求過高」（20.6%）、「公司男女比率懸殊」（17.5%），以及「父母親、長輩挑剔」（15.2%）、「工作時間特殊（大夜班、早班）」（12.7%）。

更無奈的是，合計有86%「沒有另一半」的上班族透露，「曾經」被家人關切過「感情狀況」：其中57.7%是「有感受到壓力」；28.3%是「沒有感受到壓力」。

不論現階段單身的原因是什麼，每逢西洋情人節的「過節孤獨指數」，平均落在66.8分，算是「中高程度」；其中甚至有13.3%的人，自認高達一百分的「滿分」狀態。

同時預估在今年結束前，自己脫離單身、有男女朋友的機率，平均僅落在27.6%；這當中更有26.5%的人，自認到年底前的「脫單機率」為「零」。

除了完美的情人節計畫外，上班族更由衷希望，真的能找到理想中的愛人。根據yes123求職網的調查，男性上班族在選擇另一半時，在可複選狀況下，主要考量條件依序是：「賢慧善良」（39.3%）、「誠實」（37.1%）、「個性溫柔」（34.8%），以及「孝順」（29.6%）、「EQ高」（27%）。

那麼女性上班族選擇另一半時，在可複選狀況下，主要考量的條件則有：「有責任感」（40.2%）、「工作穩定」（38.2%）、「個性體貼」（35.7%），以及「EQ高」（31.5%）、「誠實」（29.3%）。

因此也顯見，外界常說所謂的「三高條件」：「薪水高」（24.5%）、「身高」（13.3%）、「高學歷」（10.7%），其實並非她們「擇偶」的最首要考量。

綜觀前述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌表示，其實交友範圍，不一定侷限在辦公室，或是與公務有關的人。更別忘了，工作並非人生的全部，上班族更需要追求「生活與事業的平衡」。

楊宗斌更建議單身的上班族，想要擴展人際關係，不光是靠滑手機、上網聊天，要試著離開數位環境，或者走出戶外，像是利用休假時間，出門參加聯誼、看展覽、從事休閒運動，面對面結交新朋友。

最後楊宗斌也憂心表示，如果持續處於低薪化、長期「凍薪」的大環境，雖然心中建構理想另一半的形象，但實際上經濟壓力大，導致青年上班族屈服於現實面，未來可能選擇「晚婚不生」或者「不婚不生」。

「上述西洋情人節慶祝計畫與過節孤獨指數調查」，是由yes123求職網於2025年1月24日到2月7日，以網路問卷進行抽樣，調查已畢業或退伍（免役）的求職會員，年齡在20歲（含）以上、且未滿40歲，有效問卷共1,240份，信心水準為95%，誤差值為正負2.78%；其中男性占615份，女性占625份。