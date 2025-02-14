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春雨提早又豐沛枯水期不枯 蘭潭、仁義潭蓄水逾一半水情佳

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
去年下半年接二連三颱風襲台，為嘉義縣帶來豐沛雨水，入冬枯水期，嘉市蘭潭水庫蓄水率逾一半以上，水情佳，罕見枯水期不枯。記者魯永明／攝影
去年下半年接二連三颱風襲台，為嘉義縣帶來豐沛雨水，入冬枯水期，嘉市蘭潭水庫蓄水率逾一半以上，水情佳，罕見枯水期不枯。記者魯永明／攝影

去年下半年接二連三颱風襲台，為嘉義縣帶來豐沛雨水，入冬枯水期，仁義潭蘭潭水庫合計蓄水率逾一半以上，水情佳，罕見枯水期不枯，目前曾文水庫放水供灌嘉南一期稻作，降雨有利農田耕作。

嘉義氣象站說，受南方雲系影響，元宵節起連2天降雨，平地嘉義市降雨77毫米，山區雨勢大，以嘉義縣梅山鄉太和累計降雨136.5毫米最多，水庫集水區降雨，八掌溪流多，有助嘉義縣番路鄉仁義潭蓄水。

南區水資源分署監測，目前仁義潭、蘭潭水庫合計蓄水2169萬立方公尺，蓄水率合計64.02%；水公司第五區管理處說，仁義潭持續放水到蘭潭，蘭潭蓄水率75.92%，仁義潭59.57%，枯水期水位豐罕見，2016年也曾出現，雨季前，會依計畫持續在仁義潭清淤。

去年凱米、山陀兒、康芮颱風接連襲台，為嘉義縣帶來豐沛雨水，去年底枯水期，仁義潭、蘭潭水庫出現滿水位，民眾目睹蘭潭水庫洩洪道溢流現象，嘖嘖稱奇，水公司第五區管理處說，水情佳，蘭潭滿水位洩洪道自然溢流，不會影響下游居民安全。

枯水期，蘭潭、仁義潭豐沛水量，湖光山色美景，成為民眾休閒運動、拍照好去處，每逢假日遊客多，尤其蘭潭風景區晨昏時段，日出、夕照光影，映照水面，吸引攝影愛好者取景拍照。

去年下半年接二連三颱風襲台，為嘉義縣帶來豐沛雨水，入冬枯水期，嘉市蘭潭水庫蓄水率逾一半以上，水情佳，罕見枯水期不枯。記者魯永明／攝影
去年下半年接二連三颱風襲台，為嘉義縣帶來豐沛雨水，入冬枯水期，嘉市蘭潭水庫蓄水率逾一半以上，水情佳，罕見枯水期不枯。記者魯永明／攝影

仁義潭 曾文水庫 蘭潭

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