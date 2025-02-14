短期氣候趨勢這時回暖 賈新興：下周五不排除再有寒流

周末零星雨，留意下周五冷空氣強度。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，下周五起至23日，不排除有受強烈大陸冷氣團或寒流影響的機率。

近期天氣趨勢，賈新興說，明天，東北角有零星短暫雨，午後桃園以北山區及宜花東山區有零星短暫雨。周日，北海岸至基隆有零星短暫雨，午後桃園以北山區及宜花東山區有零星短暫雨，晚起至下周三受大陸冷氣團影響，下周一午後山區轉多雲。下周二至下周三，東北部及宜花有零星短暫雨，午後山區有零星短暫雨。

賈新興說，下周四，午後竹苗以北及宜花東有零星短暫雨，下周五起至23日，不排除有受強烈大陸冷氣團或寒流影響的機率。下周五至下周六，桃園以北及宜花東有局部雨，中南部山區亦有零星短暫雨。23日，北海岸、基隆、 東北角及宜蘭有局部短暫雨，花東亦有零星短暫雨。24日，午後山區轉多雲。

賈新興表示，短期氣候趨勢預測顯示，2月25日起至3月上旬氣溫回暖，3月中旬後半至3月底氣溫偏暖。降雨方面，今天起至3月下旬，宜蘭仍較易降雨，2月底至3月上旬水氣有增多的趨勢 。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。