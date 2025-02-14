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今天情人節怎麼過？台北燈節5大浪漫、告白秘境大公開

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市觀傳局推薦台北燈節5大浪漫秘境，策畫情人節儀式感活動，助攻告白時機，向心儀對象說出「我喜歡你」，讓情人節秒變紀念日。圖／北市觀傳局提供
北市觀傳局推薦台北燈節5大浪漫秘境，策畫情人節儀式感活動，助攻告白時機，向心儀對象說出「我喜歡你」，讓情人節秒變紀念日。圖／北市觀傳局提供

今天情人節，情人約會如何營造甜蜜時光，或告白成功？北市觀傳局推薦台北燈節5大浪漫秘境，讓情人節充滿儀式感，也助攻告白時機，讓情人節秒變紀念日。

北市觀傳局推薦第一個浪漫告白地點，是鄰近捷運西門站1號出口的「白蛇轉」燈區，站在燈組中央圓形燈光聚焦身影，兩人深情對望，浪漫氛圍瞬間拉滿；沿中華路步行至西本願寺「祈福燈林」，相當適合與心愛的另一半，一起寫祈福卡許下對未來美好祈願。

至於今年中山堂主燈「福蛇豆豆」，除蛇身盤繞成一顆愛心，隨著每半小時一次的燈光秀，靈動大眼睛中更藏驚喜，不妨與心儀對象一同手比心型合影，定格屬於彼此的美麗那刻。

另外，在捷運西門站6號出口的「等待豐收的樹」，是與日本搖滾天團GLAY主唱兼藝術家TERU攜手打造，冰藍色調營造出雪國般的夢幻氛圍，地面上還有雪花投影，增添唯美視覺效果，不僅適合拍照，也是述說心意的最佳場所。

若沿中華路往捷運北門站方向前行，則可看到千餘顆彩繪燈籠打造的「跳躍新春」，不論晴天、雨天，白天或夜晚，都是絕佳的拍照場景，透過影片記錄心愛的他穿梭在五彩繽紛燈籠光廊中，留下難忘的賞燈回憶。

觀傳局說，台北燈節也為情人節推出各式活動，今天情人節當晚7時起，將發送520顆巧克力，為每對情侶送上甜蜜祝福，情侶只要在展區任一燈組前合照，即可至中山堂廣場服務台領取限量巧克力及祈福卡。

單身族2月15日明天也將在西本願寺樹心會館舉辦「燈你出現 放閃西門」活動，在參加以燈組為題的謎語闖關遊戲，有機會邂逅有緣的他，完成闖關的優勝者，還能獲得誠品禮券、雙人套餐餐券及雙人電影票等精美獎品。

觀傳局表示，除了燈節會場，北市府在剝皮寮歷史街區，還藏有一處極具氛圍感的告白秘境「剝皮寮燈牆」，位於廣州街入口，燈籠上繪製著杜鵑花與海芋。單身朋友也可沿著廣州街前往有300年歷史的艋舺龍山寺，或拜訪於大稻埕擁有超過200年歷史的霞海城隍廟，向靈驗的月老祈求早日脫單，遇見一段美好戀情。

北市觀傳局推薦台北燈節5大浪漫秘境，策畫情人節儀式感活動，助攻告白時機，向心儀對象說出「我喜歡你」，讓情人節秒變紀念日。圖／北市觀傳局提供
北市觀傳局推薦台北燈節5大浪漫秘境，策畫情人節儀式感活動，助攻告白時機，向心儀對象說出「我喜歡你」，讓情人節秒變紀念日。圖／北市觀傳局提供
北市觀傳局推薦台北燈節5大浪漫秘境，策畫情人節儀式感活動，助攻告白時機，向心儀對象說出「我喜歡你」，讓情人節秒變紀念日。圖／北市觀傳局提供
北市觀傳局推薦台北燈節5大浪漫秘境，策畫情人節儀式感活動，助攻告白時機，向心儀對象說出「我喜歡你」，讓情人節秒變紀念日。圖／北市觀傳局提供

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