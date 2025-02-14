獨／高雄骨科名醫寒流身體不適猝逝 昔雄中同窗惋惜

高雄市知名骨科名醫、中正脊椎骨科醫院院長吳明峯，上周六在寒流低溫來襲時，突感身體不適住院，前天下午傳出急救無效，家屬同意拔管後過世，對於這突如其來的不幸消息，吳明峰昔日的雄中同窗感慨他救人無數，卻好人沒好命！

吳明峯是高雄市中正脊椎骨科醫院院長，國立陽明醫學大學醫學系畢業，曾歷任台北市仁愛醫院骨科主治醫師、高雄市立民生醫院骨科主任，也是中華民國骨科醫學會專科醫師、中華民國手外科醫學會專科醫師；專長為關節微創重建手術、脊椎手術、退化性關節炎、關節病變、骨質疏鬆症。

吳明峯在骨科醫界頗負盛名，高雄警界有不少員警都曾經上門就診過，和警界保持良好關係；雖是院長，但一周仍有4天門診，不少病患指名掛號，沒想到突然離世，診間永遠停診。

據了解，吳明峯在上周六突感身體不適住院，由於這段期間也是流感高峰期，吳明峯住院後，病情急轉直下，傳出本周三下午因急救無效，家屬忍痛拔管後離世，讓骨科界痛失人才。

吳明峯是雄中畢業，同期同窗同學獲悉噩耗，有人難過得無法接受，有人感慨他好人沒好命，長期救人無數、過勞，把身體搞壞，沒想到因此猝逝，同學深感哀痛與惋惜。