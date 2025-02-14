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天氣逐漸好轉中 吳德榮：明天回暖、周日起再迎冷氣團

天氣逐漸好轉中 吳德榮：明天回暖、周日起再迎冷氣團

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
今天南海北上水氣減少、降雨漸緩，但局部地區仍有短暫雨的機率；大陸冷氣團漸減弱，白天起氣溫略升，早晚仍偏冷，應注意保暖。本報資料照片
今天南海北上水氣減少、降雨漸緩，但局部地區仍有短暫雨的機率；大陸冷氣團漸減弱，白天起氣溫略升，早晚仍偏冷，應注意保暖。本報資料照片

今晨水氣減少，降雨減緩；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，平地最低溫為苗栗三灣11.4度，各地區平地的最低氣溫約在13、14度。

吳德榮說，今天南海北上水氣減少、降雨漸緩，但局部地區仍有短暫雨的機率；大陸冷氣團漸減弱，白天起氣溫略升，早晚仍偏冷，應注意保暖。北部13至21度、中部13至23度、南部14至24度、東部13至23度。明天短暫空檔、氣溫升；明晚另一鋒面掠過北部海面，北海岸、東北部雲量稍增。

周日至下周二另一波大陸冷氣團影響，吳德榮表示，周日白天起、各地轉晴朗穩定，東半部偶有零星降雨的機率；早晚氣溫低、日夜溫差大；下周二東側水氣略增，大台北東側、東半部有局部短暫雨，西半部晴時多雲，北台灣偏冷、中南部早晚冷。下周三冷氣團減弱，氣溫回升。

吳德榮表示，下周四鋒面掠過，大台北、東半部有局部短暫雨的機率，冷空氣南下，氣溫漸降；下周五、周六的冷空氣比前波略強，但屬何等級待觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

冷氣團 吳德榮 氣溫

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