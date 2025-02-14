降雨趨緩、白天回暖 周日冷氣團南下這2天高山零星降雪

大陸冷氣團影響，中央氣象署發布低溫特報，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至上午金門地區有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署說，今天大陸冷氣團減弱，南方水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北有零星短暫雨，桃園以南地區在上半天為短暫雨漸轉多雲的天氣，南部地區預計在下半天後才明顯趨緩，仍有些水氣通過，外出攜帶雨具備用。

氣溫方面，夜晚清晨各地13至16度，感受上仍偏冷，今天白天回暖，各地高溫約20至23度；澎湖14至17度、金門10至18度、馬祖9至13度。

明天各地氣溫稍回升，早晚天氣仍涼，環境轉乾，東半部地區及西半部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，晚間鋒面通過，北部轉為有局部短暫陣雨。

周日大陸冷氣團南下，北部及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚亦冷，環境持續轉乾，僅迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

下周一、下周二大陸冷氣團影響，北部及宜蘭天氣較冷，其他地區早晚亦冷；東半部地區、基隆北海岸及西半部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周三、下周四大陸冷氣團減弱，早晚天氣仍涼；東半部地區及基隆北海岸有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周五至23日冷空氣再南下，各地氣溫下降，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。後期冷空氣強度仍有不確定性，請注意氣象署最新天氣資訊。

今晚至明天清晨台南以北地區及金門、馬祖；明天白天至周日清晨中部以北地區及金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，行車用路留意交通安全。

下周一、下周二中部以北3000尺以上高山有零星降雪的機率。