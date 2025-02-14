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疑染諾羅病毒 國小畢旅同桌8人就醫
高雄市鳳山區某國小六年級學生前天北上參加3天2夜畢業旅行，其中1名學生疑似感染諾羅病毒後出現嘔吐等症狀，昨早7名學生陸續嘔吐、腹痛，疑似群聚感染，8名學生送醫後已由家長帶回，其餘學生則繼續行程，校方初步排除食物中毒。
校方表示，畢業旅行共有3個班79人參加，前天先到北市木柵動物園等景點旅遊，晚餐後入住飯店，1名學生當天吐了5次，晚餐後由領隊陪同就醫，診斷為腸胃型感冒，疑似感染諾羅病毒，與他同桌用餐學生，昨早也有7人出現嘔吐、腹痛等症狀就醫，家長下午趕赴台北將8名學生接回家休養。
校方表示，其他桌學生都無類似症狀，初步排除食物中毒，因此其他學生按原訂行程，昨抵達台中等地，今早回到高雄，校方會持續關注學生健康。
高雄市衛生局表示，8名出現症狀的學生就醫後已返家休養，將針對發病個案採檢，持續對個案及接觸者健康追蹤至2月20日。近期腹瀉群聚案件檢出病原以諾羅病毒為多，傳染力強，潛伏期約10至50小時，近期各級學校陸續開學，校園是團體生活環境，學生常有共同飲食及水源暴露，彼此接觸密切，容易發生群聚感染。
教育局表示，病毒性腸胃炎傳染力強，呼籲師生外出返家應先更衣、洗手，針對發燒、嘔吐及腹瀉個案應提高警覺並加強監控，發現符合通報條件者，24小時內應完成通報，避免校園疫情擴散，並已請各校加強校園環境清潔消毒，落實生病不上課、不上班。
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