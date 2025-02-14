春雨發威 德基水庫蓄水率98%新高

全台連日降雨不斷，「灌飽」不少水庫。台中德基水庫蓄水率昨天達到98%，是歷年來春雨時節最高的蓄水率，桃園市石門水庫昨天蓄水率也達88.24%，北水分署觀察與近5年同期平均值要多出2500萬公噸，春耕一期稻作供灌無虞，今年水情樂觀看好。

今年第一波春雨報到，多個縣市都迎來明顯陣雨，依經濟部水利署官網資訊顯示，截至昨天，桃竹苗與台中多個重要水庫都有7成到9成不等蓄水率。其中，德基水庫蓄水率98%最高，前天累積降雨量23mm、昨天累積降雨量11.5mm，前天蓄水率97.51%，昨天攀升至98%。

德基水庫位於台中市和平區，功能包含發電，並於石岡壩引取供給水與灌溉，還有防洪與觀光功能。近日主要受惠和平山區大雨不斷，集水區大有進帳。台電公司大甲溪發電廠指出，今年春雨提早報到，也讓德基水庫迎來歷年來春雨時節最高的蓄水率，目前高蓄水率使用在水力發電。

桃園市石門水庫肩負桃園、石門大圳灌區灌溉任務，並是供給桃園市、新北市、新竹縣32鄉鎮區用水的重要水庫。近日也逢春雨一陣陣，截至昨晚7時水情資訊，石門水庫蓄水量達1.81億噸、水位242.13公尺、蓄水量88.24%。

由於正逢農民春耕灌溉，每年進入抽穗期要大量用水時，常常遇到缺水、限水等情況，導致收成受影響。經濟部水利署北水分署指出，石門水庫2月整月供灌給石門管理處835萬噸、桃園管理處2350萬噸，合計3185萬噸，原則都可以足量供應，評估一期稻作用水量跟往年差不多，總量1億500萬噸，目前供灌無虞。

北水分署也說明，石門水庫蓄水量跟去年同日相比，高出4400萬噸，水情相當良好。近期迎來降雨，從前晚12時至昨天傍晚5時30分，累計63毫米，且供應完農業及民生用水後，水庫還多增加200萬噸，春雨挹注不小，對今年水情持樂觀態度。