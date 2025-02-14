「愛情城市」探祕 早鳥優惠

驚喜製造首次以愛情為題，創造出全新戲劇型沉浸式體驗「愛情城市」，將於三月十二日正式開演，展演地點在信義區以變裝皇后表演為名的酒吧Belle's in Taipei。在一二○分鐘內，參與者將欣賞熱情的舞蹈表演，並陷入七位角色間的複雜情感與故事，透過與演員面對面的即時互動，探索愛情的多面性與矛盾。

每場次將開放百位賓客參與，無論攜伴前來或獨自參加，皆能在這場派對中邂逅陌生人、結識新故事，留下屬於自己的獨特回憶。驚喜製造不只帶領大家在現實與故事間穿梭，更希望藉由體驗交流，將城市裡那些被遺忘的感動與情感一一找回。

即起至二月廿八日，預訂頂級單人票或單人票，選擇兩人以上並輸入折扣碼「lovebirds」，可享折抵兩百元早鳥優惠，歡迎步入這場派對，探索角色們的祕密。