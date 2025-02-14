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廢水處理能源化 環境部4年砸23億

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

環境部為轉廢為能，已向行政院提報4年23億計畫輔導約208家具事業廢水能源化潛勢業者。記者李柏澔／攝影
環境部為轉廢為能，已向行政院提報4年23億計畫輔導約208家具事業廢水能源化潛勢業者。記者李柏澔／攝影
根據環境部統計，近年環境部門年均碳排約二七○○噸，其中近四成來自廢水處理，環境部為轉廢為能，已向行政院提報四年廿三億計畫，輔導約二○八家具事業廢水能源化潛勢業者，預計至二○三二年將推動一五○場廢水能源化案場，初估年減碳量可達八十三萬公噸二氧化碳當量。

環境部水保司長王嶽斌說，目前正在修正水汙費收費辦法，若有資源化實績，最高可抵減當期六成水汙費當作誘因。

近年國際積極推動厭氧處理高濃度有機廢水，生產及利用沼氣作為能源，根據國內生質能源售電資料顯示，近三年售電總度數為一點四億度，還有成長空間。為推動廢水處理能源化，環境部向行政院提報「推動廢（汙）水能資源化、低碳智慧化處理計畫」爭取四年廿三億元預算，建立示範案場加速推動。

環境部次長葉俊宏表示，過去國內大部分使用好氧處理的生物方式來處理廢汙水，但過程因為要不斷曝氣導致能源消耗並不低，為了減少用電和回收能源使用，將透過厭氧發酵方式讓廢水處理也能提供發電的沼氣，畢竟沼氣發電也是綠能。

葉俊宏說，沼氣造成的暖化程度是二氧化碳的廿八倍，若處理一噸沼氣相當於減少廿八噸的二氧化碳排放，因此汙泥處理的同時，後續拿來發電也可以申請減量額度，也就是碳權。

暖化 環境部 行政院

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