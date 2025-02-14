關注道安 交部今首邀6都座談

為洗刷行人地獄汙名，行政院推動四年四百億元「永續提升人行安全計畫」，全台十六縣市、七九九處易肇事路口，已完成七八九處改善，僅剩彰化縣、屏東縣政府，共十處路口尚未完成改善，仍待努力。行政院長卓榮泰表示，路口改善工程從短期事故數字來看已有初步成效，但應持續追蹤統計數據，精進長期改善措施。

屏東縣有一處列為停工中。縣府工務處表示，潮州鎮光春圓環列為改善危險路口之一，原定過年後要拆除圓環，新增號誌與改善標線，但因地方有不同聲音，工務處上周會同相關單位會勘，將民眾建議的新方案，實際模擬後，再與原本拆除方案，進入道安會議討論。

至於彰化縣有十二處路口要改善，僅完成三處，還有九處待改善，達成率僅百分之廿五。彰化縣政府交通處長林漢斌說，因配合縣議會開議時程完成墊付程序，以及部分路口需與鄉鎮公所、民間單位協商，加上第一次發包流標，直到去年十二月才與設計廠商完成訂約，預定三月底全數完成。

根據交通部統計，去年一至十一月，總計卅五萬五四九一件交通事故，造成二六七五人死亡、四十七萬人次受傷，整體死亡人數未較前一年達到過去訂定下降百分之七的目標。交通部今將邀集六都交通首長出席道安座談會，這也是交通部首度公開邀請六都針對道安議題召開座談會。

交通部表示，由於六都人口較多，六都交通局的人力配置也比較充裕，因此先從六都開始，大家共同討論希望凝聚出好的方法，就道安關注議題交換意見。

此外，今年也將推動五千處省道路口改善及四百處路口照明強化，並持續追蹤改善效益。