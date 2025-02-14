聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／無法改變的事 學會放下過去

聯合報／ 魏世昌（宜蘭市）
釋懷並非一蹴可幾，它需要時間，也需要勇氣。圖／魏世昌提供
釋懷並非一蹴可幾，它需要時間，也需要勇氣。圖／魏世昌提供

新的一年到來，對於許多人來說，這是重新設定目標、制定計畫的時刻。對我而言，今年的健康計畫不僅要關注身體的狀況，更重要的是要學會釋放一些內心的重擔，放下過去，讓自己以更輕盈的心態迎接挑戰。

過去一年，無論是工作還是生活，我都經歷了一些無可避免的壓力和挫折。許多時候我總是習慣將這些未解的心結牢牢捆住，無論如何都不願放手。這些積壓在心頭的情緒，像一塊沉重的石頭，讓我疲憊不堪。這些無法釋懷的情緒，不僅影響我的心理，還在某種程度上牽動著自己的身體健康。

因此，我決定將「釋懷」作為我的新春健康計畫。希望能學會放下過去，放下那些無法改變的事，放下那些讓我焦慮和憂慮的無形重擔。我不再要求自己每一件事都做到完美無缺，不再讓自己的心為過去的錯誤或遺憾感到惋惜不已。

釋懷並非一蹴可幾，它需要時間，也需要勇氣。每一次的釋放，都是對自己的一次解放。這樣的心態，讓我能夠更加專注於當下，不再被無謂的思緒所牽絆。當我釋放了那些心中的沉重，便能夠重新找回真正的自我。在蛇來運轉的一年裡，我也希望每一位身邊的親友都能夠釋放不必要的情緒，走向心靈富足及健康的一年。

心態 情緒

延伸閱讀

期貨界震撼彈！期貨公會理事長陳佩君不爭取連任 原因曝光

大S猝逝 網紅中S：以後不再模仿 懷念她教會勇氣

台中5連霸綠議員蔡成圭今宣布不再參選：快樂心情當農民

日本人對外國遊客不再友善？ 他曝原因、力薦1地「沒聽說歧視」

相關新聞

我的經驗／預防失智現身說法…邱銘章：我戴助聽器10年

專精於失智症醫療領域的我，戴助聽器已10年了。最初是家人抱怨說，「我們講什麼，你怎麼都聽不清楚或聽錯」。有一次開失智症的...

健康你我他／無法改變的事 學會放下過去

新的一年到來，對於許多人來說，這是重新設定目標、制定計畫的時刻。對我而言，今年的健康計畫不僅要關注身體的狀況，更重要的是...

餅乾、炸雞隱藏反式脂肪 小心吃出高血脂

許多人年後普遍腫了一圈，體重、腰圍都增加，體脂肪更是飆升，若肥胖合併高脂血症，容易導致動脈粥狀硬化，引發心血管疾病。

財神爺還沒降臨！ 威力彩頭獎「31連摃」獎金飆14億

威力彩今晚開獎，台彩公司表示，本期頭獎未開出，至今已連31摃，17日開獎的下一期預估銷售5至6億元，頭獎累積金額預估上看...

環境部4年砸23億計畫輔導208家業者 盼廢水處理轉廢為能

根據環境部統計，近年環境部門年均碳排約2700噸，其中近4成來自廢水處理，環境部為轉廢為能，已向行政院提報4年23億計畫...

中火4號發電機今晚驚傳火警 台電說話了：起火原因調查中

台電台中發電廠4號機今晚7時30分發生火警，台電說明，起火點位於鍋爐飼水泵。廠內消防隊第一時間應變，10分鐘內控制火勢，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。