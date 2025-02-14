健康你我他／無法改變的事 學會放下過去

新的一年到來，對於許多人來說，這是重新設定目標、制定計畫的時刻。對我而言，今年的健康計畫不僅要關注身體的狀況，更重要的是要學會釋放一些內心的重擔，放下過去，讓自己以更輕盈的心態迎接挑戰。

過去一年，無論是工作還是生活，我都經歷了一些無可避免的壓力和挫折。許多時候我總是習慣將這些未解的心結牢牢捆住，無論如何都不願放手。這些積壓在心頭的情緒，像一塊沉重的石頭，讓我疲憊不堪。這些無法釋懷的情緒，不僅影響我的心理，還在某種程度上牽動著自己的身體健康。

因此，我決定將「釋懷」作為我的新春健康計畫。希望能學會放下過去，放下那些無法改變的事，放下那些讓我焦慮和憂慮的無形重擔。我不再要求自己每一件事都做到完美無缺，不再讓自己的心為過去的錯誤或遺憾感到惋惜不已。

釋懷並非一蹴可幾，它需要時間，也需要勇氣。每一次的釋放，都是對自己的一次解放。這樣的心態，讓我能夠更加專注於當下，不再被無謂的思緒所牽絆。當我釋放了那些心中的沉重，便能夠重新找回真正的自我。在蛇來運轉的一年裡，我也希望每一位身邊的親友都能夠釋放不必要的情緒，走向心靈富足及健康的一年。