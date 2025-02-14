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餅乾、炸雞隱藏反式脂肪 小心吃出高血脂

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
反式脂肪常用來製作甜食，以及油炸雞排等炸物。圖／123RF
反式脂肪常用來製作甜食，以及油炸雞排等炸物。圖／123RF

許多人年後普遍腫了一圈，體重、腰圍都增加，體脂肪更是飆升，若肥胖合併高脂血症，容易導致動脈粥狀硬化，引發心血管疾病

高血脂是出吃來的。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，人體膽固醇由肝臟自行合成，也可由食物中攝取，日常飲食要注意避開動物內臟、三層肉、帶殼海鮮、動物性油脂，及隱藏在加工食品中的「反式脂肪」。

林謂文指出，血液中的脂肪，主要為膽固醇及三酸甘油脂，總數值過高會增加腦中風、心血管疾病的機率。膽固醇是人體不可缺少的物質，肝臟也會自行製造，儲存在血管中；三酸甘油脂則是吃進過多脂肪酸時，會儲存在血管內，變成後備脂肪。若有高血脂問題，除了容易有脂肪肝、刺激發炎反應，也會造成身體其他器官病變。

營養師劉怡里說，大部分的反式脂肪，都是將植物油進行「部分氫化」處理，改變植物油的結構，雖然可耐高溫油炸，但是比飽和油脂更難代謝，且更容易堆積在血管壁。如果反式脂肪吃多了，會提高人體內「壞的膽固醇」，增加全身性發炎反應。

反式脂肪常用來製作酥脆餅乾、泡芙、麵包、蛋糕、巧克力、鬆餅等，以及油炸的薯條、甜甜圈、洋芋片、炸雞排等炸物。劉怡里提醒，平日飲食應避開蛋塔、各式酥餅、麵包抹醬等酥皮類食物，建議以看得到主體的原型食物為主，多吃富含膳食纖維的蔬果、全穀類，有助於降低「壞的膽固醇」。

膽固醇有好壞之分

●低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C），又稱「壞的膽固醇」，要控制在100mg/dL以下。

●高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C），俗稱「好的膽固醇」，男性要控制在40mg/dl以上、女性在50mg/dl以上。

反式脂肪 心血管疾病 膽固醇

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