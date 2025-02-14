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我的經驗／預防失智現身說法…邱銘章：我戴助聽器10年

聯合報／ 口述╱台大醫院神經部特聘兼任主治醫師邱銘章 採訪整理╱記者黃妙雲
邱銘章說，聽損程度愈嚴重、發生時間愈久，失智的風險愈高。記者林伯東／攝影
邱銘章說，聽損程度愈嚴重、發生時間愈久，失智的風險愈高。記者林伯東／攝影

專精於失智症醫療領域的我，戴助聽器已10年了。最初是家人抱怨說，「我們講什麼，你怎麼都聽不清楚或聽錯」。有一次開失智症的國際會議，我是主持人，在台上發現我竟聽不懂台下的人問問題，受到了刺激，於是趕快配戴助聽器至今。

聽損 是失智症危險因子

其實我們家有家族性高頻的聽力喪失問題，單音高頻率段集中在3000、4000赫茲（Hz）及以上的頻率為主的聽力喪失，我的父親則是在80幾歲才開始戴助聽器。聽損是失智症的危險因子，但可以治療與預防。研究已證實，聽損的人配戴助聽器，有助於降低失智風險，因此要預防失智就要保護聽力，最好是從年輕開始預防聽損。

聽損在高齡者頗為常見，通常是從在吵雜環境中無法聽清楚別人說的話開始，由於是慢慢發生、逐漸惡化，因此不易被發現，要早期發現、早期治療就比較困難。

不少來看診的長輩有聽損問題，但就是不願意戴助聽器，我常常會取下耳朵上的助聽器向長輩說，「你看，我有戴喔！」希望能幫助長輩及早配戴助聽器，現在證據很清楚，「有沒有戴助聽器，對於將來發展成失智症，是一個決定性因素。」

邱銘章戴的助聽器很小，從外觀上幾乎看不出來。記者林伯東／攝影
邱銘章戴的助聽器很小，從外觀上幾乎看不出來。記者林伯東／攝影

助聽器 有AI輔助可降噪

多數長輩會嫌助聽器戴起來很吵，其實需要慢慢地適應，先在家裡戴，外出時可以先降低音量，現在很多助聽器有AI輔助，可以把它調整為降噪比較強的模式，只要偵測到很大聲時，它自動會把放大的音量立刻下降，讓人不會覺得很吵雜。

聽損是失智症的第一名危險因子。當家屬發現患者開始常有對話聽不懂或聽不清楚的情形，這是失智症的早期症狀。目前台灣成年人聽損盛行率約20%（優耳聽力音量在25分貝以上才聽得到），65歲以上有失能性聽損者（優耳聽力音量在40分貝以上才聽得到）高達40%，建議要戴助聽器，以預防罹患失智症。

聽損程度愈嚴重、發生時間愈久，失智的風險愈高。跟開始的聽力圖相比，每增加10分貝的聽損，發生失智的勝算比為1.3倍。輕度聽損者（25-40分貝）失智風險是沒有聽損者的兩倍，中度聽損者（41-55分貝)是3倍，重度聽損者（56分貝以上）將近5倍。即使輕度聽損，都會增加失智症風險，也會造成記憶及思考能力下降。

高齡的聽損分周邊聽損和中樞聽損。周邊聽損是聽覺器官或耳蝸神經病變導致無法偵測到聲音，大部分可經由配戴適當的助聽器矯正，這種聽損會增加失智症的風險。

中樞聽損是無法在大腦中處理聲音，尤其是語音，常常有聽沒有到，有些話聽得見、有些話就聽不到，無法用助聽器矯正，可能是阿茲海默症的早期症狀。這時跟長輩講話的方式就很重要，我常表演給長輩的家屬看，你應在長輩的正前方，先招呼他取得注意力，看著他的眼睛，用簡短的句子慢慢說，不要太高頻、太大聲，就可以增加他聽懂的機會，簡單、具體、明確內容的對話，他大部分是可以聽進去的。

聽損跟失智風險相關，腦部磁振造影研究顯示，中年聽損者的顳葉體積縮小速度較快，其中包括海馬迴、內嗅皮質等跟事件記憶相關的腦區。顳葉內側主管記憶、外側主管聽力及語言，如果聽損的人沒戴助聽器，他們在顳葉萎縮速度比聽力正常的人快，大腦萎縮速度也比一般人或戴助聽器的人還快。

聽損 容易導致孤單憂鬱

聽損也容易導致孤單、憂鬱或社交隔離等，這些都是增加失智症的危險因子。從認知儲備觀點來看，聽損減少了環境中來自聽覺訊息的認知刺激；還有心血管的共病，會導致耳蝸或聽覺的上升神經通道（橋腦到聽覺皮質）的缺血性損傷如耳中風、腦幹中風，進而產生聽損或顳葉內側萎縮造成失智。

如果聽損25年以上的人，失智風險是最高的。研究顯示，失智風險高的族群使用助聽器後，追蹤3年的認知功能衰退風險可下降48%；即使聽損者已有輕度認知障礙，使用助聽器還是會降低變成各種失智症的風險。

自我聽力篩檢。記者林伯東／攝影
自我聽力篩檢。記者林伯東／攝影

自我聽力篩檢法

先將眼睛閉著，再以雙手的手指頭在兩耳旁邊互相搓一搓，看能不能聽得到，如果真的聽不到，就趕快去做聽力檢查。

邱銘章醫師專精失智症醫療領域。記者林伯東／攝影
邱銘章醫師專精失智症醫療領域。記者林伯東／攝影

邱銘章

現職：憶安診所神經專科醫師、台大醫院神經部特聘兼任主治醫師、台大醫學院神經科兼任教授

年齡：67歲

學歷：台大醫學系、台大電機研究所博士（醫學工程）

專長：

●記憶、認知、行為障礙

●失智症

●異睡症、嗜睡症、睡眠運動障礙、睡眠呼吸障礙

●一般神經科（腦中風、巴金森、癲癇等）

經歷：

●台大醫學院神經科教授兼主任

●台大醫院神經部主任

●台大醫院失智共照中心主任

●大醫院睡眠中心主任

●台灣失智症協會理事長

台大醫院 失智症 風險

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