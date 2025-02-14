兒童數位影像 立委促設主管機關

兒童及少年福利與權益保障法（簡稱兒少權法）逾十四年未大幅修法，衛福部已擬出修正草案。衛福部表示，新修法版本將身心虐待、體罰、霸凌、性騷擾、不當管教等暴力侵害樣態入法，並要求中央主管機關合理編列經費，維持早產兒、重病及其他有需求的兒童藥品及醫療器材供應，及增訂早期療育機構申請設立許可條文，強化管理密度及財務監管。

立法委員林月琴昨舉辦兒少權法修法公聽會，修正草案方向首次曝光。林月琴說，國內目前缺乏完整的兒少死因回溯機制，影響自殺防治成效，既有的兒少事故傷害防制機制，也未發揮實際效益；兒少自殺人數攀升，也與網路成癮、性影像等數位化問題有關，兒權公約明訂各國應有兒童數位內容主管機關，政府應盡快協調主責治理單位。

衛福部統計，十五至廿九歲兒少自殺率持續升高，二○二二年自殺死亡人數四十九人較前一年增加十二人，十四歲以下自殺通報個案則逾三千人。昨參與公聽會的台少盟副秘書長張祐嘉說，政府應提出更多兒少面對身心壓力的對策，成立國家級兒少自殺原因調查委員會擴大死因調查，結合警政、衛生、教育部門檢視分析兒少自殺自傷死因。

衛福部社家署副署長張美美說，兒少權法草案中，將明訂各部會主管機關應辦理兒少安全維護及事故傷害防制措施，定期召開諮詢委員會，現行兒少死因回溯數據統計，已區分出事故死傷，若要細分出自殺自傷，必須跨部門進行數據分析，衛福部會與各部會共同研擬。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線