聽新聞
0:00 / 0:00

急診醫：醫護不足致關床 塞爆急診

聯合報／ 記者林琮恩陳雨鑫李青縈／台北報導
近期類流感患者就醫爆滿，創下十年來新高，外加諾羅病毒肆虐，造成各家醫院急診壅塞，圖為醫院急診區。記者曾原信／攝影
近期類流感患者就醫爆滿，創下十年來新高，外加諾羅病毒肆虐，造成各家醫院急診壅塞，圖為醫院急診區。記者曾原信／攝影

春節至今各大醫院急診壅塞，衛福部指向流感及腹瀉疫情所致。台大醫院急診醫學部主任張維典說，急診病人病況複雜，治療時間長，長期使用床位，且醫護人員不足，許多醫院關閉病床，急診病人難轉入一般病房住院，才是導致急診塞床的主因。

張維典說，台大醫院的急診病人，以年邁罹癌或罹患全身性系統疾病患者為主，且受冬季氣溫驟降影響，心血管疾病、慢性阻塞性疾病加重，而至急診就醫，急診腹瀉、流感病人確實也有增加，但不是造成急診塞床主因。

張維典指出，台大加護病房與急診就診情況連動，多數加護病房患者由急診處置後送入，加護病房收不了病人，讓急診壅塞更為嚴重。

他表示，台大加護病床總床數一六二床，昨天上午占床數達一五五床，空床僅剩七床，但能有七床空床已算不錯，因冬季加護病房常一床難求。不只台大醫院，全台北市各醫院加護病房都很吃緊，上周甚至一床都沒有，主因是冬季心血管疾病發作、重症患者增加。

昨天傍晚五時前，林口長庚醫院急診不僅滿床，等待住院者多達九十八人、等待推床多達四十三人、等待入住加護病房有十人。林口長庚副院長邱政洵說，各醫院病床、加護病房壅塞程度與壅塞原因不同，長庚多說服輕症返家，隨時調度各科床位因應，外科若全滿床，內科還有空床，「不會讓內科空床不妥適運用」。

邱政洵說，除社區內有多種流行病毒外，也受到「天冷」影響，讓體弱的長者體質更弱，需要住院，急診患者目前以流感、諾羅、心血管疾病為大宗，呼籲低風險因子感染症患者，先至基層診所就醫，別直接跑到急診，容易因併發症導致重症患者，也建議出現急症時才至急診就醫。

加護病房 台大醫院 患者

延伸閱讀

缺護理師無法開病床是事實 護理全聯會籲政府資源到位

衛福部揭腹瀉占2成 台大急診醫曝塞床主因：降溫+人力不足

台中新光三越氣爆多人傷亡 醫曝最怕傷患1情況「比搶救時間」

急診塞爆！11醫事團體齊發聲 醫改會盼強度轉診、調度

相關新聞

急診壅塞 衛福部估還要2至3周

春節以來各大醫院急診壅塞，衛福部昨與全國急救責任醫院進行視訊會議，次長林靜儀在會中拜託各醫院院長加強院內床位調度彈性。衛...

急診醫：醫護不足致關床 塞爆急診

春節至今各大醫院急診壅塞，衛福部指向流感及腹瀉疫情所致。台大醫院急診醫學部主任張維典說，急診病人病況複雜，治療時間長，長...

關注道安 交部今首邀6都座談

為洗刷行人地獄汙名，行政院推動四年四百億元「永續提升人行安全計畫」，全台十六縣市、七九九處易肇事路口，已完成七八九處改善...

觀光逆差擴大…去年出國是入境2倍 赴日韓熱門

疫後出國旅遊熱度不減，根據交通部統計，去年出入境台灣機場的航空客運量達六三九六萬人次，創下疫後新高，其中出國達到一五五二...

我的經驗／預防失智現身說法…邱銘章：我戴助聽器10年

專精於失智症醫療領域的我，戴助聽器已10年了。最初是家人抱怨說，「我們講什麼，你怎麼都聽不清楚或聽錯」。有一次開失智症的...

兒童數位影像 立委促設主管機關

兒童及少年福利與權益保障法（簡稱兒少權法）逾十四年未大幅修法，衛福部已擬出修正草案。衛福部表示，新修法版本將身心虐待、體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。