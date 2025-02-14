急診醫：醫護不足致關床 塞爆急診

春節至今各大醫院急診壅塞，衛福部指向流感及腹瀉疫情所致。台大醫院急診醫學部主任張維典說，急診病人病況複雜，治療時間長，長期使用床位，且醫護人員不足，許多醫院關閉病床，急診病人難轉入一般病房住院，才是導致急診塞床的主因。

張維典說，台大醫院的急診病人，以年邁罹癌或罹患全身性系統疾病患者為主，且受冬季氣溫驟降影響，心血管疾病、慢性阻塞性疾病加重，而至急診就醫，急診腹瀉、流感病人確實也有增加，但不是造成急診塞床主因。

張維典指出，台大加護病房與急診就診情況連動，多數加護病房患者由急診處置後送入，加護病房收不了病人，讓急診壅塞更為嚴重。

他表示，台大加護病床總床數一六二床，昨天上午占床數達一五五床，空床僅剩七床，但能有七床空床已算不錯，因冬季加護病房常一床難求。不只台大醫院，全台北市各醫院加護病房都很吃緊，上周甚至一床都沒有，主因是冬季心血管疾病發作、重症患者增加。

昨天傍晚五時前，林口長庚醫院急診不僅滿床，等待住院者多達九十八人、等待推床多達四十三人、等待入住加護病房有十人。林口長庚副院長邱政洵說，各醫院病床、加護病房壅塞程度與壅塞原因不同，長庚多說服輕症返家，隨時調度各科床位因應，外科若全滿床，內科還有空床，「不會讓內科空床不妥適運用」。

邱政洵說，除社區內有多種流行病毒外，也受到「天冷」影響，讓體弱的長者體質更弱，需要住院，急診患者目前以流感、諾羅、心血管疾病為大宗，呼籲低風險因子感染症患者，先至基層診所就醫，別直接跑到急診，容易因併發症導致重症患者，也建議出現急症時才至急診就醫。