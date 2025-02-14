急診壅塞 衛福部估還要2至3周

近期類流感患者就醫爆滿，創下十年來新高，外加諾羅病毒肆虐，造成各家醫院急診壅塞，圖為醫院急診區。記者曾原信／攝影 春節以來各大醫院急診壅塞，衛福部昨與全國急救責任醫院進行視訊會議，次長林靜儀在會中拜託各醫院院長加強院內床位調度彈性。衛福部醫事司估計，此波急診壅塞恐再持續二至三周。醫改會執行長林雅惠說，諾羅、流感非新興傳染病，但每逢秋冬不斷重演急診塞床，衛福部應強化調度轉診機制。

另外，衛福部於會後公開呼籲，民眾輕症到基層診所就醫，讓醫師評估轉診，「不要小病就衝到大醫院急診等著被救」。但急診醫學會榮譽理事陳維恭表示，衛福部呼籲民眾分級就醫固然正確，但不能完全解決急診壅塞問題，政府應挹注資源，並且訂定明確的就醫、轉診指引，盼危機變成轉機，才能留住醫護。

衛福部繼上周六緊急與急救責任醫院開會，昨天再度舉行會議討論病房調度及收治量能調節。衛福部統計，今年春節急診來診量每天平均三萬七千人，高於去年平均二萬七千人；上周春節假期結束後，才下降至單日二點七萬人次。

衛福部醫事司長劉越萍說，今年年假期間低溫讓心血管患者增加，又遇流感、腹瀉高峰期，造成急診醫護人員苦不堪言；現在氣溫稍微回暖，但昨天全國急診來診量仍有二點二萬人次，推估急診壅塞還會持續二至三周。

林靜儀說，大型醫療院所應增加病床調度彈性，如不急迫的住院患者延後住院，或協助患者出院、下轉，或彈性調整不同科別病房收治。她表示，春節期間腹瀉、類流感患者各占急診就醫二成，呼籲民眾就醫分流，看診更有效率。

陳維恭表示，就算民眾分級就醫，最多只能降低一半的來診量，如半夜腹瀉難耐也只能求助急診；若只是指責民眾亂投醫，反而是對病人的汙名化，醫院掛號費不便宜，相信民眾並不會花費近千元只是看小病。面對急診爆量，醫院現在硬著頭皮苦撐，絕不可以當作常態，政府應挹注資源，訂定明確指引。

護理人力缺乏醫院紛紛關閉病房，造成急診患者等不到住院病房，更有患者在急診治療二周的情形。台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳說，過往春節後才出現護理人員大離職潮，但醫療環境日漸惡劣，今年過年前已經出現離職潮，護理人員不願意等領年終完再走，還有很多工作五、六年的中生代護理人員離職，這都是重大警訊。

「沒有護理人員開不出床是事實，新進護理人員恐難承受壓力而離開職場。」護理師護士公會全聯會理事長紀淑靜說，雖然護理師已漸回流，但政府相關資源與政策應盡快到位，否則仍會加速護理人員流失。陳玉鳳表示，衛福部再不正視環境問題，包括給足額加班費、改善低薪、跨科不合理調動等，「未來急診不只是壅塞，將是直接癱瘓」。