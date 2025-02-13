環境部4年砸23億計畫輔導208家業者 盼廢水處理轉廢為能

根據環境部統計，近年環境部門年均碳排約2700噸，其中近4成來自廢水處理，環境部為轉廢為能，已向行政院提報4年23億計畫輔導約208家具事業廢水能源化潛勢業者，預計至2032年將推動150場廢水能源化案場，初估年減碳量可達83萬公噸二氧化碳當量。

近年國際積極推動厭氧處理高濃度有機廢水，生產及利用沼氣作為能源，根據國內生質能源售電資料顯示，近3年售電總度數為1.4億度，其中2024年以造紙業廢水能源化處理年發電量1400萬度/家最高，但還有成長空間。

為推動廢水處理能源化，環境部向行政院提報「推動廢（汙）水能資源化、低碳智慧化處理計畫」爭取4年新台幣23億元預算，透過建立示範案場加速推動。

環境部次長葉俊宏表示，過去國內大部分使用好氧處理的生物方式來處理廢汙水，但過程因為要不斷曝氣導致能源消耗並不低為了減少用電和回收能源使用，將透過厭氧發酵方式讓廢水處理也能提供發電的沼氣，畢竟沼氣發電也是綠能。

葉俊宏說，沼氣造成的暖化程度是二氧化碳的28倍，若處理1噸沼氣相當於減少28噸的二氧化碳排放，因此汙泥處理的同時外且後續拿來發電也可以申請減量額度，也就是碳權。

永豐餘工紙綠能開發處副處長蕭振宗表示，好氧發酵處理廢水時會產生大量汙泥，但厭氧發酵處理下汙泥可減量60％，耗能也能減少40％，近年龜山水資中心案上，沼氣綠電系統每年發電量可達500萬度，也同樣可節能40%左右，廢棄物更可大幅減少約60%，每年可減少2500噸的碳排。