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嘉義外海「天妃島」秘境曝光 擬建浮動廊道打造新景點

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義布袋外海「天妃島」擁有白沙秘境，立委蔡易餘提議建立浮動廊道，低度開發打造新景點。圖／蔡易餘提供
嘉義布袋外海「天妃島」擁有白沙秘境，立委蔡易餘提議建立浮動廊道，低度開發打造新景點。圖／蔡易餘提供

為發展嘉義沿海觀光，立委蔡易餘今天下午邀集相關單位出海登島，現勘提出將開發布袋鎮好美里漁港外250米的一座孤島「天妃島」秘境，評估以拉繩索浮動廊道方式，要讓民眾登島生態旅遊做低度觀光開發。

蔡易餘邀集國產署南區分署嘉義辦事處、雲嘉南濱海國家風景區管理處及布袋鎮公所等單位，一同登天妃島現勘，該島離好美里漁港僅250公尺座右，有細長型白沙灘風景優美，面積範圍約有10分之1是在嘉義縣內。

國產署南區分署嘉義辦事處主任李玉敏表示，該處是未登入地，續地機關需撥用時，要先請地政先測量，預測出地段地號及面積位置，該機關交撥用計劃書，待撥用程序完成後，登錄給該機關。

蔡易餘指出，基本上它就是一個無人島，島名的由來是因布袋魍港太聖宮主祀明朝時期媽祖，是少數稱媽祖為天妃的廟宇，所以在地方耆老認同贊成下，一起將它命名為「天妃島」。

蔡易餘說，島上擁綿密的白沙灘，風吹時有沙舞，蠻適合做低碳生態旅遊，但進入「天妃島」目前是有相對的難度，僅船筏接送不是長遠之計，所以討論是否以拉繩索浮動廊道方式，在不破壞環境為原則之下，讓這裡變成一個新的生態旅遊景點。

雲嘉南管理處處長徐振能表示，怎樣能夠兼具國土的保護，還有讓民眾能夠來到此全新秘境體驗生態，這需完整計劃後來推動，將與布袋鎮公所一起討論後續合作。

嘉義布袋外海「天妃島」擁有白沙秘境，立委蔡易餘提議建立浮動廊道，低度開發打造新景點。圖／蔡易餘提供
嘉義布袋外海「天妃島」擁有白沙秘境，立委蔡易餘提議建立浮動廊道，低度開發打造新景點。圖／蔡易餘提供
嘉義布袋外海「天妃島」擁有白沙秘境，立委蔡易餘提議建立浮動廊道，低度開發打造新景點。圖／蔡易餘提供
嘉義布袋外海「天妃島」擁有白沙秘境，立委蔡易餘提議建立浮動廊道，低度開發打造新景點。圖／蔡易餘提供
嘉義布袋外海「天妃島」擁有白沙秘境，立委蔡易餘提議建立浮動廊道，低度開發打造新景點。圖／蔡易餘提供
嘉義布袋外海「天妃島」擁有白沙秘境，立委蔡易餘提議建立浮動廊道，低度開發打造新景點。圖／蔡易餘提供
嘉義布袋外海「天妃島」擁有白沙秘境，立委蔡易餘提議建立浮動廊道，低度開發打造新景點。圖／蔡易餘提供
嘉義布袋外海「天妃島」擁有白沙秘境，立委蔡易餘提議建立浮動廊道，低度開發打造新景點。圖／蔡易餘提供

嘉義 生態旅遊 蔡易餘

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