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太平山遊樂區邁向民營化第一步 「鳩之澤溫泉區」經營權標出去了

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
太平山國家森林遊樂區邁向民營化的首宗委外案，鳩之澤溫泉區由連大建設公司拿下經營權。圖／宜蘭分署提供
太平山國家森林遊樂區邁向民營化的首宗委外案，鳩之澤溫泉區由連大建設公司拿下經營權。圖／宜蘭分署提供

太平山國家森林遊樂區內的鳩之澤溫泉區依促參法委外經營，此案符合資格2家廠商競標，最後由在地企業連大建設公司獲選，成為太平山遊樂區首處委外經營的遊憩據點，預計3月底點交，除了合約規定內容，業者將在鳩之澤投入2389萬元，增加交通接駁及免費泡腳區等設施。

林業保育署宜蘭分署今天表示，鳩之澤溫泉區委外項目包含鳩之澤本館、SPA區、溫泉湯屋區、男女裸湯區、煮蛋槽及溫泉管線等營運必要設施，依據2月12日召開的甄審委員會評選結果，最優申請人為連大建設股份有限公司，次優申請人敏恩國際有限公司。

宜蘭分署表示，近日將與最優申請人進行議約及簽約，得標廠商有6個月修建期，許可年期8年，營運績效良好得優先續約7年，盼藉由民間企業專業管理與創意，提升鳩之澤服務據點的餐飲、住宿、旅憩機能及品質，帶動太平山周邊山村部落觀光旅遊及商業活動。

此外，業者每年支付700萬元權利金及100萬元地方回饋金，60%優先聘用在地居民及原住民擔任員工，除合約要求完成項目及投資金額外，基於遊憩多元化、回饋在地，業者將在鳩之澤溫泉區投入2389萬元，增加交通接駁路線、免費溫泉泡腳區、優先採購鄰近農會及小農產品、提供三星鄉及大同鄉居民泡湯優惠、增設電動車充電樁，落實永續旅遊目標。

針對太平山邁向民營化的首宗委外案，當地大同鄉長何勝立表示尊重。宜蘭分署表示，得標廠商每年支應的權利金將交付國庫，地方回饋金則給大同鄉公所統籌運用，協助地方發展。

太平山國家森林遊樂區邁向民營化的首宗委外案，鳩之澤溫泉區由連大建設公司拿下經營權。圖／宜蘭分署提供
太平山國家森林遊樂區邁向民營化的首宗委外案，鳩之澤溫泉區由連大建設公司拿下經營權。圖／宜蘭分署提供

太平山 宜蘭 溫泉

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