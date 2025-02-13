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兒少權法修法公聽會 國教盟籲考量本土需求

中央社／ 台北13日電

立法院今天召開兒童及少年福利與權益保障法修法系列公聽會，國教行動聯盟表示，修法不能只是迎合國際標準，也應考量台灣本土需求和執行層面，並強化家庭與教育支持。

國教盟今天會後發布新聞稿，理事長王瀚陽指出，近年兒少犯罪率、性病感染率都呈現上升，這次修法開始關注「預防」的觀點，是值得肯定的進步，但在少年犯罪處理與教育管教權限等，仍需更審慎討論。

王瀚陽表示，台灣常常是「修法先行」，資源補充卻嚴重落後，這樣的模式完全無法落實兒少最佳利益。

國教盟指出，本次修法將「父母或監護人」改為「法定代理人」，可能導致家長在法律上失去優先監護權，政府與社福機構的干預權限擴大，對隔代教養、寄養家庭等非典型家庭影響尤甚。

王瀚陽說，家長團體強烈反對刪除「民法」第1085條懲戒權，認為這將變相削弱家長的管教權，進一步加劇家庭教育的困難。

王瀚陽強調，國教盟支持兒少保護，但不能因此忽略家長應合理擁有的教育權責，否則恐導致家長無所適從，甚至影響生育意願。修法應該讓家庭、學校與政府形成合作機制，而非讓家長與教師成為「被監督者」。

修法 立法院

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