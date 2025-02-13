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國家兩廳院2025聚焦綠色製作 永續與創作並重

中央社／ 台北13日電

國家兩廳院2025年新計畫聚焦綠色製作，其中台灣國際藝術節（TIFA）2檔節目「甜眼淚」及台灣限定版「給你的最後一封情書」強調永續與創作並重。4月舉辦第4屆兩廳院永續國際年會。

根據兩廳院今天發布的新聞資料，由無獨有偶工作室劇團與劇作家詹傑推出的「甜眼淚」，從創作端的概念發想及設計，製作端的採購、運輸、倉儲到演出執行等，都落實永續相關細節。

法國導演大衛・吉塞森（David Geselson）與兩廳院攜手打造的台灣限定版「給你的最後一封情書」（Doreen），則是兩廳院自製節目首次計算碳排放量，並在排練及演出週期間以永續概念執行後台工作，相關數據及執行經驗將作為未來其他製作參考。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，兩廳院除了推出優質的作品之外，也將呼應國家永續發展政策，支持表演藝術產業生態。劉怡汝表示，兩廳院身為行政法人機關，營運方針必須更專業靈活，以回應大環境的考驗；兩廳院也會在呼應社會脈動，拓展國際交流以及推動永續進程等方面，做更勇敢多元的嘗試。

今年兩廳院也有多項國際交流計畫，包括兩廳院將與愛爾蘭都柏林舞蹈節、法國里昂雙年舞蹈節共同打造藝術家交換駐節計畫「領航2.0 （Navigate.2）」；兩廳院也將與韓國國立亞洲文化殿堂共製「亞洲重新測量計畫」（Remapping Asia），期待拓展藝術家創作的國際視野與語彙，建立跨文化觀點。

兩廳院4月14日將舉辦「第四屆兩廳院永續國際年會」，將攜手STAGES永續劇場聯盟，以「永續無界」為題，期待打破地理疆界，連結歐亞重要藝文場館進行分享討論。內容涵蓋永續營運、環境友善創作、社會共融三個面向，持續擴散永續思維。

4月13日至19日兩廳院將舉辦Taiwan Week兩廳院台灣週，今年將與大台北地區5個夥伴場館合作，匯聚在地藝術家及製作人，呈現15檔台灣當代表演藝術作品，預計邀請40名全球策展人與文化機構總監來台參與，促進台灣與國際表演藝術產業互動及合作。

兩廳院 永續 藝術家

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