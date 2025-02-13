快訊

情人節前分手…日產、本田合併破局 傳「門口的野蠻人」立刻上門求親

新光三越氣爆登外媒！回顧全球百貨重大事故 這國20年前424死最慘

獨／新光三越氣爆釀澳門1家7口2死 父母帶傷急送病危女童轉院搶命

漁業署關務署合作 查獲逾14萬尾走私鰻苗

中央社／ 台北13日電

漁業署今天表示，與財政部關務署合作遏止鰻苗走私，昨天鎖定可疑對象，查獲空運走私出口鰻苗14萬2680尾，市價新台幣170萬元以上，已沒入，後續轉供學術研究及放流等用途。

農業部漁業署發布資訊指出，與財政部攜手合作下，關務署台北關昨天鎖定可疑出口貨物及出境旅客，查獲上述空運走私出口鰻苗案件，依據海關緝私條例規定沒入，後續轉作公共利益目的使用，以增裕漁業資源。

現階段鰻魚產業仍仰賴天然捕撈鰻苗，受到鰻魚利用國家關注，漁業署說明，為維護鰻魚資源及確保產業需求，民國96年起，將鰻線、鰻苗及幼鰻等3種規格，於每年11月1日到隔年3月31日列為管制出口期，並持續進行資源調查。

漁業署指出，100年起跨部合作，與財政部關務署、海洋委員會海巡署、內政部警政署及法務部調查局等機關組成專案小組，持續對高風險出口管道強化機動查核，防止違法輸出。

海巡署 漁業署 走私 鰻魚

延伸閱讀

財政部：公股銀中小微企業振興融資 額度再增6,000億元

【重磅快評】財政部不敢吭聲 坑了藍軍也坑了蔡英文

美官員：馬斯克25歲員工 誤獲財政部支付系統修改權限

越南商人非法開採稀土 走私2000多噸至中國大陸

相關新聞

還沒冷完！大陸冷氣團周日南下「連凍3天」 明各地雨勢趨緩

中央氣象署預報員張竣堯指出，明天水氣減少，各地雨勢趨緩，下周日大陸冷氣團南下，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，一路影...

體重正常也難倖免？7成台人「體重正常型肥胖」 醫給這建議

春節期間偏好大魚大肉，容易導致原本苗條的身材在年後復胖，其中有70%至80%台灣人內臟脂肪偏高，屬「體重正常型肥胖」，有...

彰化生態團體赴東石吃烤蚵 18人疑食物中毒…上吐下瀉、骨頭痠痛

彰化縣一個生態團體到嘉義縣東石鄉旅遊，回程前晚餐吃烤蚵，自烤自吃，翌日下午陸續腹痛、骨頭痠痛或上吐下瀉，不適者多達18人...

注意保暖！大陸冷氣團影響各地偏冷 1縣市留意10度以下低溫

大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。中央氣象署表示，今天晚間至明天上午金門地區有10度以下氣溫...

全台濕答答！南方雲系影響 12縣市大雨下到晚間

南方雲系影響，中央氣象署表示，今天基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區、蘭嶼、綠島及台北、新竹至台南、南投山區有局部大雨發生的機率...

終身推廣中藥與藥膳…藥學博士楊玲玲肺癌逝世 享壽79歲

長期致力於米食藥膳的藥學博士楊玲玲，因肺癌併發敗血症，2月6日於台大醫院病逝，享壽79歲。楊玲玲的兒子陳建彰說，媽媽長年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。