漁業署關務署合作 查獲逾14萬尾走私鰻苗
漁業署今天表示，與財政部關務署合作遏止鰻苗走私，昨天鎖定可疑對象，查獲空運走私出口鰻苗14萬2680尾，市價新台幣170萬元以上，已沒入，後續轉供學術研究及放流等用途。
農業部漁業署發布資訊指出，與財政部攜手合作下，關務署台北關昨天鎖定可疑出口貨物及出境旅客，查獲上述空運走私出口鰻苗案件，依據海關緝私條例規定沒入，後續轉作公共利益目的使用，以增裕漁業資源。
現階段鰻魚產業仍仰賴天然捕撈鰻苗，受到鰻魚利用國家關注，漁業署說明，為維護鰻魚資源及確保產業需求，民國96年起，將鰻線、鰻苗及幼鰻等3種規格，於每年11月1日到隔年3月31日列為管制出口期，並持續進行資源調查。
漁業署指出，100年起跨部合作，與財政部關務署、海洋委員會海巡署、內政部警政署及法務部調查局等機關組成專案小組，持續對高風險出口管道強化機動查核，防止違法輸出。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言