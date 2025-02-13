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愛滋感染人數回升破千人 疾管署推情人節優惠篩檢試劑

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部疾管署響應明天西洋情人節，推出愛滋自我篩檢試劑期間限定推廣活動，新聞示意圖。圖／美聯社
衛福部疾管署響應明天西洋情人節，推出愛滋自我篩檢試劑期間限定推廣活動，新聞示意圖。圖／美聯社

愛滋疫情反彈，去年新通報感染數突破千人。衛福部疾管署響應明天西洋情人節，推出愛滋自我篩檢試劑期間限定推廣活動，自2月14日起至2月28日止，民眾在疾管署「自我篩檢計畫官網」購買愛滋自我篩檢試劑，有「買雙付一且免運費」優惠。

依據疾管署監測資料顯示，2024年新增確診通報本國籍愛滋病毒感染人數1002人，其中85%為45歲以下青壯年族群，主要感染原因，9成以上為不安全性行為，相較2023年新增通感染者僅939例，創下新低，去年馬上回升。

疾管署建議，只要曾有性行為者至少應進行1次愛滋篩檢；而「愛滋自我篩檢計畫」，希望藉由自主性、方便性與隱私保護等優點，讓民眾能在安心的環境接受愛滋篩檢。2024年提供超過8.4萬人次自我篩檢服務，創歷年新高。

民眾可至疾管署自我篩檢計畫官網訂購自我篩檢試劑，並選擇鄰近超商取貨服務，或前往合作民間團體、衛生局(所)等實體服務點或利用自動服務機，取得愛滋自我篩檢試劑。

疾管署在2月14日起至2月28日活動期間，以「網路訂購超商取貨」通路，購買愛滋自我篩檢試劑，使用專屬優惠碼「LOVE」，在買1組自我篩檢試劑，同時可獲得血液及唾液自我篩檢2組試劑且免運費，鼓勵民眾與伴侶朋友一同篩檢，了解自身健康狀態，讓自己及伴侶朋友安心。民眾完成篩檢後上網登錄結果，還可獲得免費試劑電子兌換券1張，可自用或轉贈親友使用。

除愛滋自我篩檢計畫外，為拓展多元化的愛滋病毒篩檢、檢驗及諮詢服務管道，且兼顧民眾個人隱私，疾管署也持續推動愛滋匿名篩檢服務，提供服務的醫事機構計95家，只需在現場等待約30分鐘即可得知初步篩檢結果；其中12家提供一站式愛滋匿名快速篩檢服務，針對初步篩檢結果陽性者，提供即時、專人面對面的諮詢及轉介就醫服務等， 1日內便可完成檢驗服務並得知結果。

疾管署呼籲，若發生性行為請主動要求對方或自己全程使用保險套，並搭配水性潤滑液，以保護自己，降低感染風險。若有感染風險行為，如感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等，或性伴侶有前述任一情形者，建議每3至6個月篩檢1次，以了解自身健康狀況。

愛滋自我篩檢試劑在情人節推出優惠活動。圖／疾管署提供
愛滋自我篩檢試劑在情人節推出優惠活動。圖／疾管署提供

伴侶 性行為 愛滋病 疾管署

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