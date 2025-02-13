缺護理師無法開病床是事實 護理全聯會籲政府資源到位

近期急診壅塞引發熱議，今天又發生台中新光三越氣爆案，護師工會呼籲民眾，非急症應避免前往急診，對醫療量能吃緊狀況，護理師護士公會全聯會理事長紀淑靜指出，護理人力不夠是重要議題，但不是現在才發生，沒有護理人員、開不出床是事實，呼籲政府相關資源與政策應盡快到位，也應避免只傳遞負向訊息。

台灣護師醫療產業工會統計，113年12月有381名護理人員離職，114年初更有324人離開，顯示即便在年終獎金發放期間，仍有大量護理人員選擇離開職場，反映了護理工作的嚴峻現況，更是醫院與政府長期忽視護理人力困境的結果。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳說，過往都是過年當月或年後2、3個月，才出現護理人員大離職潮，但今年過年前就發生了，護理人員不願意等到領完年終再離職，這是很大的警訊，在上位者看的是最後數據，但基層看的是職場的流動變化，現在是急診爆量，下一件要擔心的是護理人員受不了後離職，導致急診癱瘓。

紀淑靜說，這波狀況主要是流感，很多人跑到急診就醫，民眾習慣就是大病小病都跑醫學中心，呼籲小病就在基層診所，不要擠到醫學中心，人力不夠的狀況有慢慢增加，但也不可能這麼快，畢竟護理人力不夠是重要議題，也不是現在才發生，認為還是要做好民眾教育，把醫學中心的資源留給急重症病人。

針對護理人員逃離臨床的現象，紀淑靜表示，新世代護理人員可能無法面臨壓力這麼大的環境，有時候離開是必然，所以必須要提出一些正向訊息，否則長期單一的負面訊息，會更加速人員流失，畢竟人才培養需要時間。

「病人愈多，但護病比愈高，沒有護理人員開不出床也是事實。」紀淑靜說，雖然有700人走，但另一方面也開始有人回流，回來的人要慢慢適應，新人進入臨床也需要時間，政府的政策也要趕快公告，例如先前的臨床導師制度，今年已2月了卻還沒有下文，醫院也只能苦撐，尤其對中生代護理師來說，照顧病人的同時還得帶新人，如果留不住新人，對中生代護理師很傷。

護理師的低薪現況，先前有立法委員提出稅收超徵全民普發一萬元，紀淑靜直言，其實可先用來幫護理師加薪；三班護病比目前尚未入法，但一入法又會讓關床情況更加劇，以現在護病比達標的狀態來說，達標率不到3成，兩班的達標率稍微高一點，或許可先從這個角度鼓勵。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳說，護理人力增減異動有季節性，9至11月可能受畢業季新血加入等因素，是常態增加的月份；農曆年前後則是減少的高峰，減少因素很多，年終轉職可能是影響因素之一，1至3月尤其明顯。

蔡淑鳳說，本次急診壅塞多集中在醫學中心和區域醫院，但去年12月至今年1月，醫學中心的護理人力增加、區域醫院則持平，且去年12月醫學中心護理師職登人數是3676人，今年2月已增加至3928人，整體人力是增加的，分析這次急診的狀況，恐是因為短期就診人次暴增及床位調度有關。