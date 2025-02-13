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衛福部揭腹瀉占2成 台大急診醫曝塞床主因：降溫+人力不足

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
每當急診壅塞，為減少急診病人等候時間，台大醫院設法讓病人暫留空間增加，利用醫院大廳放置推床。圖／讀者提供
每當急診壅塞，為減少急診病人等候時間，台大醫院設法讓病人暫留空間增加，利用醫院大廳放置推床。圖／讀者提供

農曆年後急診壅塞，衛福部指向流感及腹瀉疫情，次長林靜儀、醫事司、疾管署與各大醫院院長共商對策，要求醫院加強調度，會後受訪時更要民眾落實醫療分級，「別躺在大醫院急診等人救你。」台大醫院急診醫學部主任張維典表示，該院情況，腹瀉及流感病人較少留置急診，通常開立藥物觀察一段時間就會請回。

衛福部今天下午在疾管署以視訊方式連線全國醫學中心、準醫學中心院長，討論病房調度。林靜儀會後受訪時再次向各醫院院長喊話，要求加強整合病床資源、加強調度，並表示，腹瀉疫情就占了急診病人2成，請民眾落實分級醫療，這類輕症先在基層診所就醫，若有需要再轉診至大醫院，「不要聽旁人建議，大病小病都去急診。」

張維典說，以台大醫院情況，腹瀉治療雖然需花一段時間打點滴，避免病人脫水，但多數病人治療後就會請回，嘔吐症狀病人，多數會給予只吐藥物，並要病人回家休息，「這類病人雖會增加急診病人總量，但不是造成急診塞床主因。」

台大醫院近期收治的急診病人，以年邁罹癌或罹患全身性系統疾病患者為主，受冬季氣溫驟降影響，心血管疾病、慢性阻塞性疾病加重，而至急診就醫。張維典表示，此類病人因病況複雜，在急診治療時間較長，常會長期使用床位，且因醫護人員不足，已有醫院關床率達20%，急診病人難以至一般病房住院，才導致急診塞床。

張維典表示，近期氣溫回穩，加上院方積極調度病房，這兩天醫院大廳已經空出，不再塞滿急診推床，但昨天至今天氣又降溫，病人恐會因疾病發作至急診就醫，是否造成另一波壅塞，還有待觀察，「緩解急診塞床面向很多，包括護理人力出走等，應共同考量，不是單一政策就能扭轉。」

台大醫院 林靜儀 衛福部

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