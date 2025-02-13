快訊

情人節前分手…日產、本田合併破局 傳「門口的野蠻人」立刻上門求親

新光三越氣爆登外媒！回顧全球百貨重大事故 這國20年前424死最慘

獨／新光三越氣爆釀澳門1家7口2死 父母帶傷急送病危女童轉院搶命

聽新聞
0:00 / 0:00

25歲女怨總遇渣男 醫揭4點「戀愛腦」跡象！解決方法曝

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
一名25歲女業務自述，在每段感情中都盡心盡力，甚至忽略個人感受，將伴侶意見擺在首位，卻總遇到渣男。示意圖。本報資料照
一名25歲女業務自述，在每段感情中都盡心盡力，甚至忽略個人感受，將伴侶意見擺在首位，卻總遇到渣男。示意圖。本報資料照

一名25歲女業務自述，在每段感情中都盡心盡力，甚至忽略個人感受，將伴侶意見擺在首位，卻總遇到渣男，後來因擔憂新任男友的忠誠度，緊迫盯人地要求對方報備行蹤，讓彼此都常處在身心緊張的狀態，她也被焦慮、失眠等問題纏身，脾氣變得暴躁易怒。

周伯翰身心醫學診所院長周伯翰說，經會談與心理評估，他發現女業務有俗稱「戀愛腦」引起的焦慮症，但在心理諮商、藥物治療半年後，她逐漸在親密關係中恢復自信心，並學會保持適當界線，與男友的感情也愈來愈穩定。

周伯翰表示，戀愛腦（Love Brain）原本來自於網路流行語，屬心理現象，用來形容一個人過度沉迷愛情、失去理智，甚至影響到生活其他事物的狀態，「這種人往往將戀愛視為人生的核心，過度包容戀人的行為，甚至犧牲自我。」

戀愛腦的特徵

1. 戀愛至上：談戀愛時，把感情擺在第一，忽略朋友、工作或興趣等其他生活層面的事物。

2. 過度依賴：極度依賴伴侶，看不到對方就感到焦慮不安。

3. 失去理性判斷：即使對方行為不當，仍選擇自我安慰、合理化對方的行為。

4. 忽視自我：可能會放棄個人目標，把所有時間和精力都投入到對方的生活中。

「戀愛腦並非單純的戀愛，而是涉及心理因素與成長經驗共同影響的結果。」周伯翰解釋，戀愛腦常見於有童年創傷經驗的人，包括父母忽冷忽熱導致孩子缺乏安全感、童年時遭遇父母離異的分離創傷，形成「焦慮型依戀」，面對愛情時的特徵包括，害怕失去戀人、渴望時刻獲得伴侶的關注與愛護、過度在意對方的情緒變化、遇到衝突時容易情緒化。

至於如何改善焦慮型依戀、擺脫戀愛腦？周伯翰建議，患者可尋求心理諮詢措施，包括建立自我價值感，提升個人獨立性，讓愛情成為生活的一部分，而非全部，其次提升在感情中的安全感，與伴侶建立健康的溝通模式，減少過度擔憂，並培養健康的戀愛觀、秉持理性態度評估感情關係，避免認知偏誤。

此外，周伯翰說，患者也應理解愛情的本質，體會到愛情應是互相扶持，而非單方面犧牲，更宜加強心理韌性，可透過心理成長書籍、心理諮詢或自我反思，學習如何建立健康的親密關係，皆有助於建立更健康的戀愛觀，避免在愛情中迷失自我。

愛情 戀愛 親密關係

延伸閱讀

賴慧如發文喊一句 粉絲超激動她無言：入戲太深了

意外發現父母幫存4000萬股票！她感激「卸重擔」 過來人打醒美夢：可能是借名

養兒防老過時？容易被子女啃老Top3星座…第一名「這星座媽媽」超溺愛

不想財產送政府！父母4間房、兄姊都無後 單身男煩惱：該生小孩繼承嗎

相關新聞

還沒冷完！大陸冷氣團周日南下「連凍3天」 明各地雨勢趨緩

中央氣象署預報員張竣堯指出，明天水氣減少，各地雨勢趨緩，下周日大陸冷氣團南下，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，一路影...

體重正常也難倖免？7成台人「體重正常型肥胖」 醫給這建議

春節期間偏好大魚大肉，容易導致原本苗條的身材在年後復胖，其中有70%至80%台灣人內臟脂肪偏高，屬「體重正常型肥胖」，有...

彰化生態團體赴東石吃烤蚵 18人疑食物中毒…上吐下瀉、骨頭痠痛

彰化縣一個生態團體到嘉義縣東石鄉旅遊，回程前晚餐吃烤蚵，自烤自吃，翌日下午陸續腹痛、骨頭痠痛或上吐下瀉，不適者多達18人...

注意保暖！大陸冷氣團影響各地偏冷 1縣市留意10度以下低溫

大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。中央氣象署表示，今天晚間至明天上午金門地區有10度以下氣溫...

全台濕答答！南方雲系影響 12縣市大雨下到晚間

南方雲系影響，中央氣象署表示，今天基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區、蘭嶼、綠島及台北、新竹至台南、南投山區有局部大雨發生的機率...

終身推廣中藥與藥膳…藥學博士楊玲玲肺癌逝世 享壽79歲

長期致力於米食藥膳的藥學博士楊玲玲，因肺癌併發敗血症，2月6日於台大醫院病逝，享壽79歲。楊玲玲的兒子陳建彰說，媽媽長年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。