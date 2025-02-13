25歲女怨總遇渣男 醫揭4點「戀愛腦」跡象！解決方法曝

一名25歲女業務自述，在每段感情中都盡心盡力，甚至忽略個人感受，將伴侶意見擺在首位，卻總遇到渣男，後來因擔憂新任男友的忠誠度，緊迫盯人地要求對方報備行蹤，讓彼此都常處在身心緊張的狀態，她也被焦慮、失眠等問題纏身，脾氣變得暴躁易怒。

周伯翰身心醫學診所院長周伯翰說，經會談與心理評估，他發現女業務有俗稱「戀愛腦」引起的焦慮症，但在心理諮商、藥物治療半年後，她逐漸在親密關係中恢復自信心，並學會保持適當界線，與男友的感情也愈來愈穩定。

周伯翰表示，戀愛腦（Love Brain）原本來自於網路流行語，屬心理現象，用來形容一個人過度沉迷愛情、失去理智，甚至影響到生活其他事物的狀態，「這種人往往將戀愛視為人生的核心，過度包容戀人的行為，甚至犧牲自我。」

戀愛腦的特徵 1. 戀愛至上：談戀愛時，把感情擺在第一，忽略朋友、工作或興趣等其他生活層面的事物。 2. 過度依賴：極度依賴伴侶，看不到對方就感到焦慮不安。 3. 失去理性判斷：即使對方行為不當，仍選擇自我安慰、合理化對方的行為。 4. 忽視自我：可能會放棄個人目標，把所有時間和精力都投入到對方的生活中。

「戀愛腦並非單純的戀愛，而是涉及心理因素與成長經驗共同影響的結果。」周伯翰解釋，戀愛腦常見於有童年創傷經驗的人，包括父母忽冷忽熱導致孩子缺乏安全感、童年時遭遇父母離異的分離創傷，形成「焦慮型依戀」，面對愛情時的特徵包括，害怕失去戀人、渴望時刻獲得伴侶的關注與愛護、過度在意對方的情緒變化、遇到衝突時容易情緒化。

至於如何改善焦慮型依戀、擺脫戀愛腦？周伯翰建議，患者可尋求心理諮詢措施，包括建立自我價值感，提升個人獨立性，讓愛情成為生活的一部分，而非全部，其次提升在感情中的安全感，與伴侶建立健康的溝通模式，減少過度擔憂，並培養健康的戀愛觀、秉持理性態度評估感情關係，避免認知偏誤。

此外，周伯翰說，患者也應理解愛情的本質，體會到愛情應是互相扶持，而非單方面犧牲，更宜加強心理韌性，可透過心理成長書籍、心理諮詢或自我反思，學習如何建立健康的親密關係，皆有助於建立更健康的戀愛觀，避免在愛情中迷失自我。