彰化縣爆今年第4場禽流感 撲殺6萬多隻鵪鶉

彰化縣今年繼3場蛋雞場感染禽流感後，二林鎮一場鵪鶉場也確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，彰化縣動物防疫所今天完成此鵪鶉場撲殺清場及消毒工作，計撲殺6萬4300隻鵪鶉。

彰化縣動物防治所表示，彰化縣今年已有3場蛋雞場確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，分別竹塘鄉1場、芳苑鄉2場，合計已撲殺8萬8千多隻雞，此次二林這處鵪鶉場則是首度鵪鶉確診。

動防所表示，2月10日接獲二林鎮1場鵪鶉場反映，稱場內鵪鶉有異常死亡情形，動防所立即派員進行移動管制，並採樣送農業部獸醫研究所檢驗，2月12日確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒。

動防所提醒，近日接連受大陸冷氣團影響，各地區氣溫下降，日夜溫差大，易造成家禽緊迫，導致抵抗力降低，籲請養禽場及產銷業者應加強日常管理，注意場內環境保溫及通風，共同防範疫情發生及傳播。

養禽場如有不明原因大量死亡等可疑案例，畜主應立即主動通報鄉鎮市公所或彰化縣動物防疫所，以利即時檢除病原，如未通報者，可依動物傳染病防治條例處5萬元以上100萬元以下罰鍰。