石門水庫蓄水率超過8成 這2天降雨再挹注水情樂觀

桃園市這2天下起雨，不過農民即將春耕灌溉，不過每年進入抽穗期要大量用水時，常常遇到缺水限水等情況，導致收成受影響，目前石門水庫蓄水量87.08％。北水分署表示，今年比近5年同期平均值相比還超過2500萬噸，原則上今年水情樂觀。

石門水庫最高245公尺水位、蓄水量2.05億噸，不過截至今下午4點30分，石門水庫蓄水量達1.81億噸、水位242.12公尺、蓄水量87.08％。

北水分署表示，近期相較近5年同日平均值，有超過2500萬噸的蓄水量，而今天蓄水量跟去年同日相比，也高出4400萬噸，因此目前水情相當良好。目前2月整月供灌給石門管理處835萬噸、桃園管理處2350萬噸，合計3185萬噸，原則上都可以足量供應，評估一期稻作用水量跟往年差不多，總量1億500萬噸，目前供灌無虞。