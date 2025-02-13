山域事故「迷路」占3成7最多 內政部推動修法裁罰違規

今年春節期間，發生12起山難事件，內政部消防署指出，從104年到113年共發生3450起山域事故，其中「迷路」佔了37%。內政部長劉世芳表示，將推動修正國家公園法，除納入保險外，應將登山違規裁罰、留守人機制納入。國家公園署表示，預計今年底將修法草案送入立法院，未來搜救支出是否應該收費也將納入討論。

內政部長劉世芳今天在內政部部務會報指出，今年春節期間總共投入166人次救援人力，平均每起案件須出動13～14人次，將持續推動修正國家公園法，除納入保險外，應將登山違規裁罰、留守人機制納入，並邀集教育部、農業部及交通部共同研商。

內政部國家公園署代理署長陳貞蓉表示，國家公園法修法草案已經準備得差不多，希望今年底能送進立法院。另一方面，搜救費用是否也將入法？陳貞蓉說會一併研議，不過這應該包含在整個登山體系的建置過程中，究竟該怎麼收費、由誰來收費等議題，內政部會與體育署溝通、評估其可行性。

內政部主任秘書黃駿逸說，搜救花費是否該收費也涉及地方政府權責，內政部也會邀集地方政府討論。

消防署指出，從104年至113年國內發生3450件山域事故，從統計數據分析，可歸納有「高山原野環境易有迷途、創傷及高山症意外」、「自身準備不足缺乏安全自負觀念」及「輕忽雪季期間易發生滑落、失溫狀況」等原因，其中以「迷路」1263件最多，約占事故總數的37%；建議登山民眾下載離線地圖，也可租用「衛星定位設備」並使用「登山留守平臺」，以確保在手機訊號不穩山區，能與外界保持聯繫，提高獲救機率。

國家公園署表示，到113年底為止，已完成18座山屋整建及新建9座山屋，配置攜帶式加壓袋（Portable Altitude Chamber, PAC），供高山症登山民眾緊急使用。各國家公園管理處也已與多家電信業者合作，目前已完成602面可通話地點標示，民眾遇危急狀況身處通訊位點時，手機可直接撥打緊急救難號碼「112」求援。

國家公園署提醒民眾，在體驗台灣山林之美前，務必確實做好體能評估，依0至6級步道分級標準，衡量自身能力，安排登山計畫、攜帶足夠裝備與具衛星定位功能通訊裝置再出發。