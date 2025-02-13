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旅客偏好主題式遊程 春季夯赴日韓賞櫻…詢問度飆增3成

中央社／ 台北13日電
旅遊業者表示，越來越多旅客不再受限於旅遊目的地，偏好選擇「主題式」遊程，整體訂單量增加3成以上，而今年赴日韓賞櫻的詢問度較去年成長3成。圖／AI生成
旅遊業者表示，越來越多旅客不再受限於旅遊目的地，偏好選擇「主題式」遊程，整體訂單量增加3成以上，而今年赴日韓賞櫻的詢問度較去年成長3成。圖／AI生成

旅遊業者表示，越來越多旅客不再受限於旅遊目的地，偏好選擇「主題式」遊程，整體訂單量增加3成以上，而今年赴日韓賞櫻的詢問度較去年成長3成。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，旅客消費模式改以主題式遊程為主，可樂旅遊今天發布新聞稿表示，主題式遊程整體訂單量增加3成以上，像是可以搭乘奢華遊輪「guntû」暢遊3年一度的瀨戶內國際藝術祭，或是到歐洲直擊F1一級方程式賽車、首度進軍亞洲的迪士尼遊輪等都很受旅客喜愛。

雄獅旅遊也指出，追求深度旅遊體驗已成趨勢，據雄獅旅遊觀察，具個性化的主題旅遊產品，或是參加當地特殊文化盛事，都較以往更受到消費者喜愛，對比2023年、2024年有2位數的成長，其中如北歐、東非、南非、中亞等地區，崛起速度最快。

除此之外，每年春季的賞櫻季節也吸引不少台灣旅客赴日韓賞櫻，旅天下發布新聞稿表示，東亞賞櫻兩大國日本、韓國最受台人青睞，旅客除了對花況相當關心，亦愈趨注重賞櫻舒適度，因此二三線城市的產品詢問度高，整體花季商品詢問度已較去年增加3成。

日本 賞櫻

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