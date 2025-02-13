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愛滋新感染再破千人「這族群」增幅近2成 疾管署推篩檢試劑優惠

中央社／ 台北13日電
疾管署今天表示，去年愛滋感染人數新增1002例，較前1年增加，且85%為45歲以下青壯年，15至24歲、25至34歲增幅都約17%。示意圖。記者陳柏亨／攝影
疾管署今天表示，去年愛滋感染人數新增1002例，較前1年增加，且85%為45歲以下青壯年，15至24歲、25至34歲增幅都約17%。示意圖。記者陳柏亨／攝影

疾管署今天表示，去年愛滋感染人數新增1002例，較前1年增加，且85%為45歲以下青壯年，15至24歲、25至34歲增幅都約17%；情人節將至，限時推出篩檢試劑優惠，鼓勵伴侶一起篩。

台灣愛滋疫情自2018年起連續6年呈下降趨勢，2023年全年統計本國籍通報新增確診人數，更僅約939人，為2004年以來疫情新低，更是首次跌破千例。但去年確診數再次上升，衛生福利部疾病管制署統計，共有1002人，且85%為45歲以下的青壯年族群。

其中，15到24歲有188人，占19%；25到34歲有439人，占44%；35到44歲有221人，占22%。

去年愛滋新增確診數較前1年上升7%，疾管署發言人曾淑慧說明，15到24歲個案上升16.7%，25至34歲也升17.3%，35至44歲下降9%。整體而言，推測是因自我篩檢政策見效，尤其去年全年篩檢人次突破8.4萬，較往年紀錄的5萬到7萬大幅增加，加上疫情解封後就醫較便利，導致確診數增加。

明天是西洋情人節，疾管署推出愛滋自我篩檢試劑期間限定推廣活動，自明天起至28日止，於疾管署「自我篩檢計畫官網」，以網路訂購超商取貨，購買愛滋自我篩檢試劑，使用優惠碼LOVE，享「買雙付一且免運費」，亦即支付1組自我篩檢試劑費用，可同時獲得血液及唾液自我篩檢2組試劑且免運費。

疾管署提醒，只要曾有性行為者，都建議至少進行1次愛滋篩檢，鼓勵民眾與伴侶朋友一同篩檢，了解自身健康狀態，讓自己及伴侶都安心。

若發生性行為，疾管署指出，應全程使用保險套，並搭配水性潤滑液，以保護自己，降低感染風險。若有不安全性行為者，建議每年至少進行1次篩檢；若有感染風險行為（如感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等）、或性伴侶有前述任一情形者，建議每3至6個月篩檢1次。

伴侶 情人節 愛滋 疾管署

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