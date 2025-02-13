228連假將至 客運高墾線增班迎接出遊人潮

228連假將至，高雄區監理所邀台鐵、高鐵、公路客運業者召開協調會議，確認高屏地區公共運輸運能，其中「9189墾丁快線」將增至60班次，「9127D大鵬灣琉球線」將增至44班次。

高雄區監理所今天表示，為事先確立228假期疏運應變計畫，日前邀集台鐵、高鐵、公路客運業者、遊覽車公會及警察局等單位召開「228連續假期旅客疏運工作協調會議」，確認高屏地區公共運輸運能籌措、交通疏導措施及運具聯防機制。

有關228連假高墾線運能籌措部分，高雄區監理所表示，「9189高鐵左營站-小灣」墾丁快線將增班至60班次，「9127D大鵬灣琉球線」將增班至44班次。

高雄區監理所所長馮靜滿表示，目前國內尚處流感流行期，各大眾運輸業者於所屬車輛及場站環境應定時清潔及消毒，及提醒有感冒症狀旅客搭乘公共運輸時戴好口罩，降低流感傳播風險。

此外，公路局預估228連假將以返鄉、出遊旅次為主，並於假期間實施客運優惠措施，包含90條國道客運平日優惠價或原票價85折，及持電子票證轉乘在地客運及指定幸福巴士優惠，盼民眾多利用公共運輸，以舒緩道路交通壅塞。