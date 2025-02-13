高鐵南延後距離太近 學者稱左營站未來可能成支線

行政院去年底宣布，高鐵南延改採「高雄方案」，未來行經高雄車站，不過現今台鐵新左營站距離火車站最快僅8分鐘，今有學者透露，兩站距離太近，高鐵左營站未來可能成支線。高市交通局表示，尚未掌握此訊息，細部計畫由交通部鐵道局進行中。

高市環保局今天召開台積電高雄P3、P4廠環境影響評估初審會議，會中擔任評審委員的成功大學交通管理科學系副教授戴佐敏提及，台積電的環評計畫書未納入高鐵南延路線的最新發展，報告撰寫不夠用心。

戴佐敏表示，高鐵延伸至屏東的確切狀況尚未公布，但已確定未來會進入高雄火車站，高鐵速度很快，「停了新左營站又再停高雄站，這是不太可能的事」，據她了解，以後新左營不是不存在，但會變成支線。若這樣的話，往後左營站的交通負荷可能會減少。

行政院長卓榮泰去年12月28日宣布，高鐵南延從左營案改高雄方案，未來南延高雄車站後通往屏東。政策宣布後，有市民質疑說，新左營已經有三鐵共構，而且從左營站到火車站，捷運15分鐘，坐火車時間更不到10分鐘（自強號8分鐘、莒光號10分鐘），質疑兩站距離太近，但也有人認為，台北站距離南港站也是很近，高雄有停靠兩站很合理。